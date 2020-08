Coronavirus, modifica agli orari di entrata nelle scuole. Tavolo tra le Regioni e il Miur

Sarà proposta una modifica dei tempi di entrata nelle scuole nell’arco di fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 9.30 per le scuole secondarie. Proposte anche per agevolare il trasporto pubblico locale. Il ministro Speranza “la riapertura delle scuole è la nostra priorità”

COSENZA – Regioni, Upi, Anci predisporranno un tavolo con il Ministero del’Istruzione dove proporre, per far fronte alle esigenze del trasporto pubblico locale, una modifica dei tempi di entrata nelle scuole nell’arco di fasce orarie comprese tra le 7.30 e le 9.30 per le scuole secondarie (medie e superiori) e – laddove necessario – maggiori linee bus nelle fasce orarie di entrata e uscita dagli istituti, tra le 7.30 e le 9.30 e tra le 13.00 e le 15.00. E’ quanto si apprende da ambienti della Conferenza delle Regioni, che oggi hanno partecipato all’incontro con il governo sul tema dei trasporti in vista delle riaperture a settembre. Tali misure – a quanto si apprende – potrebbero essere accompagnate con la proposta di prevedere una riorganizzazione degli orari delle lezioni: in alcune scuole potrebbero anche essere anticipate alle 8 del mattino.

“Riaprire le scuole in sicurezza è la nostra priorità“: lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Fb nel quale riferisce dei lavori di confronti di oggi con il comitato tecnico scientifico . “Oggi nella riunione del CTS abbiamo affrontato questo tema valutando anche il recente documento dell’ECDC e le misure necessarie per assicurare adeguate garanzie per il trasporto scolastico”. Intanto proprio il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione sul suo sito un’apposita sezione (LEGGI QUI) con tutti i documenti e i materiali utili per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa e la partenza dell’anno scolastico 2020/2021.

Disponibili sia i documenti del ministero che quelli del comitato tecnico-scientifico per l’emergenza relativi al settore scuola. Nella pagina anche i link degli uffici scolastici regionali e le risposte alle domande più frequenti pervenute al ministero, che riproponiamo qui sotto.

Bozza trasporti, parafiati laterali su treni e bus

Parafiati laterali tra le sedute sui treni regionali e sui bus per permettere a una deroga, laddove è possibile installarli, ai limiti di carico di passeggeri sui mezzi del trasporto pubblico locale. E’ l’ipotesi emersa sul tavolo dell’incontro tra le Regioni, altri Enti locali e il governo, rappresentato dai ministri di Trasporti, Salute e Affari regionali. L’ipotesi sarebbe inserita nella bozza del documento condiviso da sottoporre al Comitato tecnico scientifico per arrivare preparati a settembre nella massima sicurezza. La proposta è in attesa del parere dell’Inail, per gli aspetti riguardandi la sicurezza dei passeggeri a bordo.