Questa è l’estate delle borse a tracolla: praticità e stile in un colpo solo

Quando glamour fa rima con comodità il successo è garantito, come nel caso delle borse a tracolla, il modello must have dell’estate 2020

Compatte e versatili sono ideali compagne di giornate in movimento su e giù per la città, ottime borse aggiuntive alla classica cartella da lavoro e perfetti scrigni per passeggiate serali. Dalle versioni rifinite a mano delle collezioni haute couture alle linee pret a porter, esistono innumerevoli varianti di borse a tracolla: vediamo quelle più fashion.

Sì alla praticità ma con un tocco di stile

Intuire perchè le donne amino le borse a tracolla è facile: un modello che lascia libere le mani, coniugando la praticità di utilizzo alle esigenze di stile, ha già vinto in partenza. Queste borse sono compatte ma piuttosto capienti e la tracolla consente di indossare la borsa con disinvoltura, permettendo di portare al contempo altre borse, come quelle della spesa o le cartelle di lavoro, di spingere un passeggino o andare in bicicletta. Inoltre, sono strategiche da indossare in città e sui mezzi pubblici: stando ben aderenti al corpo ed essendo spesso chiuse anche da una pattina, queste borse scoraggiano eventuali furti. Se a tutti questi aspetti positivi aggiungiamo le infinite e meravigliose versioni create dai fashion designer, comprendere il successo delle borse a tracolla risulta ancora più immediato.

I migliori modelli di borsa a tracolla

Non sono mai passate di moda e basta fare un giro tra le vetrine virtuali per accorgersene, ammirando l’ampia varietà di borse da donna a tracolla delle migliori marche, di fronte alle quali c’è solo l’imbarazzo della scelta. Tonde, rettangolari e strutturate o a mezzaluna, con cerniera, bottone o pattina, le combinazioni sono moltissime. Tra i modelli a tracolla più glamour di quest’estate spicca l’intramontabile modello a postina, che è stato riproposto per la bella stagione dalle più note maison. Valentino ha rivisitato questa versione di borsa a tracolla valorizzandola con fibbie importanti e nuance accese. Mentre Micheal Kors e Etro hanno interpretato questa iconica borsa con pregiati pellami e colori pastello.

Tra i modelli di borsa a tracolla più in troviamo anche la Fendi FAB. Taglia mini, linee squadrate, colori vitaminici e una fibbia impreziosita da cristalli Swarovski donano alla tracollina di casa Fendi un’allure chic e contemporanea, ma la borsa è disponibile anche in tonalità neutre, come rosa pallido e cuoio. E poi c’è lei: la OFF WHITE di Virgil Abloh, una ventata di innovazione e lusso per lo street style. A caratterizzare questa tracolla sono una clip di metallo da ufficio come chiusura e una palette cromatica da far invidia alla classificazione Pantone, con codici colore che sono tutto un programma, come il Gradient 3100 LIGHT BLUE NO COLOR che si concretizza in una fantastica, quanto costosa, borsa a tracolla sfumata d’azzurro.