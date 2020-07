Aumentano in contagi in italia: 306 nuovi positivi, il numero più alto da oltre 1 mese

Continuano a salire i nuovi contagi in Italia dove si registrano 306 positivi nelle ultime 24 ore e 10 vittime. È il numero più alto dal 18 di giugno. La maggior parte sono contagi da rientro e piccoli focolai presenti su quasi tutto il territorio nazionale

.

COSENZA – Sale ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306 i positivi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 282 di ieri e i 129 di martedì. È il numero più alto dal 18 giugno (in quel caso furono 333). A preoccupare ancora una volta sono i contagi di persone rientrare dall’estero che fanno lievitare sensibilmente il dato e il numero di piccoli e grandi focolai presenti un pò su tutto il territorio nazionale. In Lombardia i nuovi positivi sono 82,mentre in Emilia-Romagna i nuovi casi registrati sono 55 a causa di un focolaio in una casa-residenza di Bologna dove sono stati registrati 15 nuovi casi di positività, tre fra gli operatori e 12 fra gli ospiti. Al Ganzirri a Messina sono 8 le persone positive al Covid 19 nel reparto di reumatologia dell’ortopedico. Dopo i tre casi di venerdì scorso, 4 pazienti e un operatore sanitario sono risultati positivi oggi. Nel Lazio si è passati dai 16 di ieri ai 26 di oggi, la metà di persone arrivate da fuori Regione. In Puglia, ieri senza casi, oggi ci sono 9 positivi in più.

Solo in Valle D’Aosta da ieri zero positivi

Le nuove vittime sono invece 10 (ieri erano 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338. Gli attualmente positivi sono 12.404 (+82), i guariti 197.842 (+214). I tamponi effettuati sono stati 60.311, in netto aumento rispetto ai 49.318 di ieri. I pazienti in terapia intensiva per il coronavirus in Italia passano da 48 a 49 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 713 (-11), le persone in isolamento domiciliare 11.642 (+92). Ad oggi sono nove le regioni senza pazienti in terapia intensiva. Solo in una regione, la Valle d’Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.

De Luca “chiusura per i negozi che non usano mascherine”

“È pronta una nuova ordinanza per la chiusura dei negozi dove non solo gli addetti, ma anche i clienti, non usano le mascherine di protezione“. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Non sono preoccupato, sono preoccupatissimo – ha aggiunto De Luca – a settembre, con la ripresa delle scuole, si rischia la ripresa del contagio e a quel punto si dovrà chiudere tutto. Se il Governo apre, com’è giusto, alla mobilità interregionale – ha concluso il governatore – dobbiamo prevedere comportamenti responsabili da parte dei cittadini. Altrimenti avremo un ritorno del contagio a settembre”.