Tecnologia 5G: i sindaci non potranno introdurre limitazioni

La misura sulla tecnologia 5G inserita in una norma nel decreto Semplificazioni che di fatto blocca le ordinanze che vietano l’installazione delle antenne. I sindaci non si potranno più opporre

.

COSENZA – Nel decreto Semplificazioni il Governo ha inserito una misura che vieta ai sindaci di introdurre limitazioni alla tecologia 5G. È quanto si legge nelle previsioni contenute nel decreto Semplificazioni sul 5G ed in particolare alla norma numero 38 in base alla quale “i sindaci non potranno introdurre limitazioni alla localizzazione sul proprio territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualunque tipologia e non potranno fissare limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici diversi rispetto a quelli stabiliti dallo Stato”.

Diversi i sindaci calabresi che hanno già detto no alla tecnologia nei loro territori e che ora, in base alla norma, non potranno opporsi ma solo intervenire con misure per minimizzare l’impatto ma non per vietare l’installazione delle antenne “adottando un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di […] reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”.