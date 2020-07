Crea un blog di successo con WordPress e fatti conoscere dal mondo

Fashion blogger, food blogger, travel blogger. Qualunque sia la tua passione e qualsiasi tipo di blogger vuoi diventare, ci sono piccoli trucchi da seguire per iniziare a scrivere i tuoi post con successo.

Quella dei blog (i cosiddetti diari o pagine personali) è un fenomeno in continua crescita nel corso degli ultimi 20 anni. Consente a tutti, indipendentemente dalle passioni, di creare e condividere contenuti online in una struttura che riprende quella di un diario nella quale ogni pagina ha una data e un indirizzo di riconoscimento. La differenza sostanziale rispetto ad un sito Web è nella sua continua evoluzione. Molte persone li usano e sono diventate famose grazie a una manciata di parole online, in molti si sono fatti conoscere condividendo la propri storia, altri ne hanno condiviso passioni ed esperienze. Dalla cucina alla moda, dallo sport alla politica fino alla tecnologia. Con un blog l’utente può condividere qualsiasi cosa gli passi per la testa: idee, esperienze ed anche consigli. Può anche vendere un prodotto o un servizio, parlare di te o di un argomento del quale sei esperto.

Le dritte per farti conoscere

Creare un blog e avere un buon seguito di lettori non è difficile, ma l’importante è avere le coordinate giuste per valorizzare i diversi elementi che caratterizzano una pagina ben fatta. Scegliere bene l’argomento, usare un linguaggio chiaro e sintetico, utilizzare foto e i video, inserire link che rimandino a fonti autorevoli, scegliere sempre una parola chiave o un tag per indicare gli argomenti di cui si parla nel post, sono solo alcuni dei consigli degli esperti che permettono ad un nuovo blog di decollare e farsi notare per lo meno un po’ nell’immenso mare del Web.

WordPress per pubblicare sul Web

Trucchi a parte, è fondamentale utilizzare una piattaforma dove poter pubblicare e gestire il proprio blog. Se non si conosce alcun linguaggio di programmazione, la cosa più facile è quella utilizzare WordPress, il più famoso CMS (Content Management System) usato da milioni di blogger che permette non solo di creare e pubblicare contenuti con semplicità integrando foto e video, ma anche di realizzare la propria pagina da zero senza conoscere alcun linguaggio di programmazione. Grazie all’utilizzo di specifiche estensioni (alcune gratuite, altre a pagamento) chiunque può realizzare un blog Web personalizzandone ogni minimo dettaglio e implementando le funzionalità di proprio interesse.

L’hosting che mette il turbo al tuo Blog