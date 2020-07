Coronavirus, vietati gli arrivi anche da Serbia, Montenegro e Kosovo

Blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto. Nei giorni scorsi il ministro Speranza aveva già bloccato l’ingresso in Italia da 13 Paesi. A questa lista si aggiungono altri tre paesi “Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”



ROMA – Continuano a preoccupare i “contagi” importati dall’estero che alimentano piccoli focolai un tutto il Paese. Il ministro della Salute ha annunciato su Facebook una nuova ordinanza che vieta l’ingresso sul territorio nazionale di persone che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Serbia, Montenegro e Kosovo: “ho appena firmato una nuova ordinanza – scrive il Ministro – che aggiunge Serbia, Montenegro e Kosovo alla lista dei paesi a rischio” che vanno ad aggiungersi ai 13 Paesi extraeuropei “a rischio” già decisi nei giorni scorsi. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi” ha detto il ministro che ha inserito le tre nazioni a rischio nelle restrizioni. “Chi è stato negli ultimi 14 giorni in questi territori – ha affermato Speranza – ha il divieto di ingresso e transito in Italia”.

L’ ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede il blocco dei voli aerei, dei treni e di tutti gli altri mezzi di trasporto per il collegamento da e per la Serbia, il Montenegro e il Kosovo, i tre Paesi aggiunti alla lista di quelli a rischio per la pandemia da Covid-19, che già comprendeva 13 nazioni. Attualmente lo stop riguarda dunque 16 paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Serbia, Montenegro e Kosovo.