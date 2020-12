Voli cancellati, ritardi, bagagli persi? Il rimborso è un diritto. Come ottenerlo grazie a ItaliaRimborso

E’ capitato a molti passeggeri, italiani e non, di imbattersi nei disagi legati alla necessità e al diritto di ottenere il rimborsi per disservizi aerei, che possono riguardare voli in ritardo, cancellazioni o anche bagagli smarriti o danneggiati

Le domande spesso, sono di varia natura: cosa fare per ottenere un risarcimento? Ecco dove è possibile trovare le corrette informazioni e risposte a queste domande grazie a Italia Rimborso.

I disservizi aerei

Migliaia di passeggeri hanno avuto a che fare con un disservizio aereo e non sempre la responsabilità è attribuibile al vettore. I casi in cui è possibile e legittimo richiedere il rimborso o la compensazione pecuniaria sono i voli cancellati, quelli in ritardo di oltre 3 ore, l’Overbooking ossia il negato imbarco e il danneggiamento, ritardo o smarrimento dei bagagli. Ciò quando, naturalmente, sia la compagnia aerea responsabile del disagio. Le circostanze invece, in cui le cause del disagio non sono direttamente attribuibili alla compagnia aerea sono i seguenti: le condizioni metereologiche avverse; il bird strike o criticità relative al traffico aereo.

Rimborsi, a quanto ammontano?

A questa domanda è facile rispondere: l’importo erogato a titolo di rimborso o compensazione pecuniaria va da € 250,00 a € 600,00, in base al chilometraggio della tratta aerea per la quale si sono registrati disagi. E anche se il viaggiatore ha sostenuto costi extra per via della cancellazione o a causa dello smarrimento dei bagagli, anche quei costi possono essere soggetti a rimborso.

Cos’è la compensazione pecuniaria

E’ un rimborso forfettario garantito direttamente dalla Comunità Europea che, a seguito della emanazione del Regolamento Comunitario 261/2004, ha deciso di schierarsi al fianco dei passeggeri che vivono i disagi derivanti da un volo cancellato, da un volo in ritardo o da problematiche relative al bagaglio. Tale normativa prevede infatti un rimborso forfettario di:

– € 250,00 per le tratte fino a 1500 km

– € 400,00 per le tratte da 1500 a 3500 km

– € 600,00, per le tratte superiori ai 3500 km.

Quali documenti conservare per chiedere il rimborso o la compensazione pecuniaria

Al fine di richiedere il rimborso o la compensazione è necessario conservare il ticket di viaggio o anche l’e-mail di conferma della compagnia aerea e la boarding pass (ossia la carta d’imbarco). Per le spese extra invece, eventuali scontrini e fatture dei beni consumati. Anche nel caso in cui il passeggero perda la coincidenza con un altro volo, ha diritto al rimborso delle spese successivamente sostenute per arrivare a destinazione. Anche in questa circostanza è necessario conservare le ricevute, fatture e ticket che dimostrino palesemente il danno.

Il disagio del bagaglio

Quando si ha a che fare con problematiche legate al bagaglio (danneggiato, consegnato in ritardo o, peggio, smarrito) è importantissimo compilare direttamente in aeroporto ed entro 24 ore, il PIR (Property Irregularity Report) all’ufficio Lost & Found che è presente in ogni aerostazione. Poi si hanno 7 giorni di tempo per presentare reclamo e con il supporto di ItaliaRimborso, sarà tutto più semplice.

ItaliaRimborso ti segue passo dopo passo

Per ottenere il giusto risarcimento dunque, se il volo è in ritardo, se è stato cancellato o per altre informazioni, è sufficiente contattare la segreteria amministrativa di ItaliaRimborso chiamando il diretto al 06-56548248, inviando un sms tramite Whatsapp al 3421031477 o mandare un’email a [email protected] alla quale l’utente dovrà allegare la copia di fronte/retro di un documento d’identità; copia del biglietto aereo e anche una sintesi dettagliata dell’accaduto. Il modo più rapido ed efficace, però, è la compilazione del form presente in tutte le pagine del sito, anche in homepage.

Non appena ItaliaRimborso riceverà la documentazione si occuperà di

Valutare la fattibilità della richiesta rimborso attraverso sofisticati sistemi di monitoraggio voli (tempo 24 ore);

In caso di esito positivo, di avviare la richiesta dell’utente affidando i dati ad uno dei legali convenzionati (tempo 24 ore);

Infine ItaliaRimborso si occuperà di seguire rutta la pratica aggiornando il richiedente attraverso il sistema di Tracciamento Pratica presente sul sito web, fino alla fine (tempo da 60 a 120 giorni – se chiuso stragiudizialmente).

Nessun costo o commissione, il servizio è gratuito

L’intero servizio è gratuito e non prevede nessun costo, provvigione o commissione, né verrà sottratta alla richiesta di rimborso. Se non ci credi puoi anche dare un’occhiata alle recensioni dei clienti e ai feedback sulla piattaforma Trustpilot o sulla pagina Facebook aziendale.