Coronavirus, Zampa annuncia: “si può di nuovo portare trolley a bordo degli aerei”

ROMA – I bagagli a mano possono nuovamente essere portati a bordo dell’aereo per essere sistemati nelle cappelliere. Una novità che la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, chiarisce nel corso di un’intervista a Radio anch’io su Rai Radio1. Spiega che la decisione iniziale di non portarli come bagaglio a mano era stata presa “dalle compagnie aeree e non dal governo”. “Ma aveva una sua ratio – ha dichiarato – quando si mettono i trolley nelle cappelliere si producono infatti degli assembramenti e dei contatti”.

Anche se, ha sottolineato, “quelle vicinanze non vanno mai sopra i 15-20 minuti che è il tempo in cui avviene il contagio“. E comunque “adesso il trolley si può portare“. Mentre a proposito del fatto che a bordo degli aerei si sta seduti molto vicini, la sottosegretaria ha aggiunto: “Si sta attaccati perchè in realtà l’aria è sanificata. In cabina, appena si accendono i motori, comincia una sanificazione permanente dell’aria”.

Carpisa fa causa a Enac: “danni da divieto imbarco trolley in aereo”

La scelta di vietare i trolley a bordo non era piaciuta affatto all’azienda Carpisa, che ha deciso di fare causa all’Enac per danni economici. “Il provvedimento, – ha detto Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Holding, il gruppo che include Yamamay, Carpisa e Jaked – era inutile e anzi dannoso. La revoca è una buona notizia, ma non basta. È ora di finirla con i decisori pubblici irresponsabili, cioè che fanno scelte sbagliate e poi non subiscono alcuna conseguenza, che ignorano gli effetti sull’economia e la vita reale delle persone.”