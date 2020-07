Coronavirus, i focolai per i contagi dall’estero fanno risalite l’RT sopra 1 in 5 regioni

Anche oggi contagi in ulteriore salite. Sono 276 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Gianni Rezza “in diverse diverse regioni l’indice di contagio ha superato quota 1 a causa di alcuni focolai di rilevanza più o meno grave per l’importazione di infezioni dall’estero”

COSENZA – In ulteriore risalita i nuovi contagiati da Covid: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9%. Sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale dei contagiati in Italia è salito a 242.639. Quattro le regioni senza nuovi casi: Sicilia, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, uno solo in Calabria. I morti sono stati 12, così come ieri. Complessivamente le vittime sono così diventate 34.938. Sono i dati forniti oggi dal ministero della Salute che evidenziano come siano scesi a 65 i pazienti affetti da Covid in terapia intensiva, 4 in meno di ieri. In 13 regioni non ci sono malati in rianimazione. I ricoverati con sintomi sono 844 (-27), 12.519 le persone in isolamento domiciliare (dato invariato). Gli attualmente positivi sono 13.428, in calo di 31 unità. I guariti sono invece 194.273, 295 in più di ieri. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 47.953, circa 5 mila meno di ieri. I casi testati sono 3.520.377.

In 5 Regioni l’RT sale sopra 1 a causa dei focolai

“In diverse diverse regioni l’indice di contagio ha superato quota 1 a causa di “alcuni focolai di rilevanza piu’ o meno grave per l’importazione di infezioni dall’ estero”: lo ha spiegato Gianni Rezza, direttore per la prevenzione del Ministero della Salute, riferendosi ai nuovi dati del monitoraggio dei casi da Covid in Italia per la settimana dal 29 al 5 luglio. “Serve rafforzare le misure di distanziamento sociale sapendo che l’Ssn sa identificare questi focolai e contenerli” ha concluso Rezza. Le Regioni con un indice Rt superiore sono Emilia Romagna (1,2), che ha lo stesso valore del Veneto. Segue la Toscana con 1,12 il Lazio con 1,07 e il Piemonte con 1,06. La Lombardia e’ a 0.92. E’ quanto si legge nel Monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità per il periodo dal 29 giugno al 5 luglio. All’estremo opposto della scala la Basilicata con Rt a 0. La scorsa settimana le regioni con il valore di Rt sopra ad 1 erano tre: Emilia Romagna (1.28), Veneto (1.12) e Lazio (1.04). In quasi tutte le Regioni e province autonome sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione nella settimana di monitoraggio dal 29 giugno al 5 luglio, con casi in aumento rispetto alla precedente settimana di monitoraggio in alcune zone. Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità – evidenzia il monitoraggio – con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 22/6-5/7) di 4.3 per 100 000 abitanti (in lieve diminuzione). A livello nazionale, si osserva una lieve diminuzione nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Iss rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale 1, sebbene lo superi nel suo intervallo di confidenza maggiore”,