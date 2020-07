“Morti aspettando la cassa integrazione”. Necrologi alle sedi Inps, l’istituto “gravissimo”

Centinaia di manifesti funebri affissi davanti le sedi Inps di decine di città italiane. I necrologi shock di CasaPound per “denunciare la morte dell’economia italiana e di migliaia di piccolissimi imprenditori”. L’Inps “un attacco scandaloso alla principale istituzione italiana a tutela del welfare nazionale”

COSENZA – “Morti aspettando la cassa integrazione”. Centinaia di finti manifesti funebri, con nomi di persone inesistenti, sono stati affissi in segno di protesta da CasaPound all’ingresso di molte sedi territoriali dell’Inps di diverse città italiane. “non voleva indebitarsi col Mes”, “caduto valorosamente sotto la potenza di fuoco del governo”, “investito da un monopattino mentre andava a ritirare la cassa integrazione, “ha pagato sempre le tasse ma loro non l’hanno ripagato”. Queste alcune delle frasi scritte nei necrologi con “l’obiettivo – spiega l’organizzazione di estrema destra in una nota – “di denunciare la morte dell’economia italiana e di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori, messi in ginocchio dalle politiche governative e ‘giustiziati’ dai disservizi, dai ritardi e dall’incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. L’Inps – si legge ancora – dovrebbe essere l’ente pubblico di maggior sostegno ai lavoratori e agli imprenditori in questo momento di profonda recessione. E invece non soltanto si è fatta trovare impreparata a fronteggiare l’emergenza ma addirittura ha aggravato una situazione già critica. Da un lato con i disservizi telematici, dall’altro con la lentezza nella lavorazione delle pratiche che non ha ancora consentito a centinaia di migliaia di cittadini di riscuotere la cassa integrazione e i vari bonus di sostegno al reddito“.

L’Inps “atto gravissimo. Non ci lasceremo intimidire”

Immediata e durissima la reazione dell’INPS che ha parlato di un atto vandalico gravissimo nei confronti della principale istituzione italiana “questa mattina – scrive in una nota l’Istituto, nell’ingresso di molte sedi territoriali dell’Inps sono apparsi dei falsi necrologi che riportano nomi, date e motivazioni del decesso di persone inesistenti con l’evidente scopo di danneggiare l’immagine dell’Istituto, intimidire i lavoratori, con la conseguenza di sollevare risentimenti ingiustificati da parte degli utenti”. Si tratta di un atto vandalico che non solo danneggia l’immagine dell’Istituto e dei suoi lavoratori, ma costituisce un gesto di disprezzo verso le Istituzioni tutte. Riteniamo scandaloso questo attacco alla principale istituzione italiana a tutela del welfare nazionale. L’Inps fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 si è riorganizzato per far fronte alle enormi necessità determinate dalle decisioni del Governo e del Parlamento che hanno introdotto nuove prestazioni a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese. Nel contempo i lavoratori dell’Istituto hanno garantito, in un contesto economico e sociale molto complesso, anche il regolare pagamento delle prestazioni ordinarie nella consapevolezza di rappresentare una risorsa essenziale per milioni di persone in difficoltà. L’Inps con i suoi dipendenti non si lascerà intimidire e continuerà a lavorare nei prossimi mesi con la massima energia ed impegno per garantire i servizi e servire il Paese. In ogni caso, l’Inps tutelerà la propria immagine e la sicurezza dei propri dipendenti in tutte le sedi necessarie, comprese quelle giudiziarie.

La CGIL “inaccettabile quanto accaduto”

Sulla vicenda è intervenuta anche la Cgil: “in una fase così delicata per l’intero Paese e il nostro territorio, i militanti di CasaPound non trovano niente di meglio da fare che rivolgere intimidazioni ai lavoratori dell’Inps del capoluogo regionale. Quanto avvenuto è inaccettabile. Non si può pensare di usare questi metodi vili e per niente civili nei confronti in primis dei lavoratori dell’Inps. Una mera e scioccante strumentalizzazione, com’è nell’uso e nel costume dei militanti di CasaPound. Non bastava un comunicato stampa per esprimere le proprie idee? Come nel loro stile hanno agito, rasentando il cattivo gusto e strumentalizzando una situazione che vede coinvolti migliaia di lavoratori”.