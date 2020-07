Coronavirus, atterra a Fiumicino un volo con 125 bengalesi. Per loro niente sbarco

Non verranno fatti sbarcare e rimarranno a bordo dell’aereo i 125 passeggeri bengalesi giunti all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha in Qatar. Ripartiranno per Doha con lo stesso aereo previsto in partenza alle 16.20.

COSENZA – Un volo della Qatar Airways, atterrato alle ore 13 a Roma Fiumicino, con a bordo 200 passeggeri di cui 125 indiretti provenienti da Dacca (Bangladesh). I bengalesi presenti sul volo non saranno fatti sbarcare e ripartiranno per Doha con lo stesso volo previsto nel pomeriggio. In molti, per aggirare i controlli previsti con i voli diretti da Dacca e che il ministero della salute ha fermato per una settimana, utilizzano scali intermedi e altri compagnie aeree per arrivare in Italia. Per questo il responsabile dell’Unità di Crisi della regione Lazio Alessio D’Amato chiede che ‘”l’ENAC emetta una indicazione chiara alle linee aeree affinché non imbarchino, per il tempo stabilito dalla massima autorità sanitaria del Paese, questi passeggeri. La disposizione del Ministro Speranza – ha aggiunto – va rispettata e applicata”. Tutti i restanti passeggeri di altre nazionalità presenti sul volo, invece, saranno sottoposti ai tamponi presso il Terminal 5, lontano dagli altri terminal. I passeggeri saranno quindi poi sottoposti a quarantena.

Nel frattempo il ministro della Salute Roberto Speranza ha scritto al Commissario dell’Unione Europea alla salute e alla sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ed al ministro della salute tedesco, Jens Spahn, chiedendo maggior rigore sugli arrivi soprattutto dai Paesi extra Schengen chiedendo di delineare insieme nuove misure cautelative per gli arrivi anche da aree extra Ue “chiederei a Commissione e Presidenza – ha scritto – di promuovere un maggiore coordinamento tra gli Stati Membri e garantire, così, una maggiore efficacia alla realizzazione dell’obiettivo di contenere la diffusione di contagi causati da focolai di origine esterna di coronavirus”.

Falsi test sierologici per attestare la negatività al virus

Questa mattina il Messaggero ha pubblicato la notizia di circa 600 passeggeri provenienti dal Bangladesh e sbarcati a Roma negli ultimi giorni con test sierologici falsi. Avrebbero comprato una certificazione fasulla che attesterebbe la negatività al coronavirus. A Dacca basterebbero tra i 3.500 e i 5.000 taka (ovvero 36-52 euro) per acquistare questo documento sanitario falso che dà a chiunque la possibilità di imbarcarsi e lasciare il Paese.