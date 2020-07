Melanomi della pelle, aumentano i casi tra i giovani. Esporsi al sole solo se protetti

Il 20% delle 12.000 nuove diagnosi di melanomi registrate in Italia nel 2019 ha riguardato pazienti al di sotto dei 40 anni

Grazie alle cure e alla diagnosi precoce oggi nove pazienti su dieci con melanoma guariscono, e anche per i tumori in fase avanzata si sono fatti molti passi avanti, ma aumentano i casi tra i più giovani, con uno su cinque che ha meno di 40 anni. Lo affermano gli esperti di Fondazione Aiom, che ha presentato oggi il Quaderno su Melanoma Cutaneo, che spiega i fattori di rischio, come si eseguono la diagnosi, l’analisi e la caratterizzazione, quali sono le cure e le precauzioni che consentono di prevenire il tumore.

Il 20% delle 12.000 nuove diagnosi registrate in Italia nel 2019 ha riguardato pazienti al di sotto dei 40 anni, ricorda la Fondazione, colpa soprattutto delle cattive abitudini con l’esposizione alle radiazioni ultraviolette naturali e artificiali i cui rischi sono ancora troppo sottovalutati. “Se riconosciuto presto, il melanoma può essere curato con successo.

Invece con il passare del tempo può diffondersi ad altri organi ed essere fatale. Per questo è fondamentale far attenzione alla propria pelle sottoponendosi a una visita di controllo dal dermatologo una volta all’anno e rivolgendosi subito allo specialista per qualsiasi cambiamento dell’aspetto della cute – afferma Stefania Gori, Presidente di Fondazione Aiom -. Si deve fare di più per la prevenzione anche con un’esposizione solare accorta e protetta”.

Nell’80% dei casi è possibile guarire solo con l’intervento chirurgico. “Ci sono i trattamenti innovativi, con immunoterapia o terapia target, che sono in grado di ridurre il rischio di recidive o migliorare la sopravvivenza globale – osserva Paolo Ascierto, coordinatore del Gruppo di lavoro Linee Guida AIOM 2020 “Melanoma”-. Sono ormai 160.000 gli italiani che hanno affrontato la malattia; va tenuto presente che tuttora il 10% dei tumori si manifesta in maniera anomala, complicandone il riconoscimento: sono i casi in cui il melanoma può essere per esempio rosaceo, rossiccio oppure anche di colorazione normale”.