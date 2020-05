Concerti e grandi eventi rinviati, per Vasco saranno validi i biglietti nel 2021

Si fermano i grandi eventi, molti dei quali vengono rinviati all’anno prossimo. Da Baglioni a Zucchero, da Deep Purple ai Pearl Jam, anche Vasco Rossi ha annunciato il rinvio dei live al 2021

ROMA – Dagli Afterhours a Baglioni, da Benji e Fede ad Andrea Bocelli, da Enrico Brignano a Brunori Sas, da Nick Cave a Eric Clapton a Francesco De Gregori, dai Deep Purple a Celin Dion a Billie Eilish, da Emma a Tiziano Ferro, da Ligabue al Volo, da Pearl Jam ai Simple Minds, da Ultimo a Zucchero. “I grandi eventi live si fermano, alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone”. Lo annuncia una nota di Assomusica. Si tratta, spiega l’associazione, di “una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. L’appuntamento con i grandi eventi live dell’estate 2020 è infatti rimandato al 2021″.

Vasco annuncia: “tutto rinviato al 2021 e il nuovo calendario entro il 29 maggio”

Con un messaggio postato sui social, Vasco Rossi ha confermato il rinvio del ‘asco Non Stop Live Festival’ al 2021. Questo il contenuto del post: “Live Nation, in accordo con Big Bang Srl, sta riprogrammando il Tour Vasco Non Stop Live Festival con nuove date, nelle stesse città, Firenze, Milano Roma e Imola, negli stessi Festival Rock. E per lo stesso mese, giugno 2021. Il nuovo calendario verrà annunciato entro il 29 maggio. I biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021″.

Con riferimento unicamente alla data del 10 giugno 2020 a Firenze Rocks e del 15 giugno 2020 agli I-Days di Milano: chi lo desiderasse, avrà la facoltà di richiedere il rimborso tramite un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 15 giugno 2020.