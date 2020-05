Coronavirus, da ieri in Italia “solo” 675 nuovi contagi. Calano anche le vittime (145)

Ai minimi l’incremento dei nuovi contagi in italia e quello delle vittime. E i positivi scendono sotto quota 70mila.

.

COSENZA – Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del coronavirus in Italia a oggi, 17 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è salito a 225.435, con un incremento rispetto a ieri di 675 nuovi casi. La maggior parte sono nuovamente concentrati in Lombardia con 326 nuovi positivi (circa il 48% del totale), 64 casi si sono registrati in Piemonte, 50 in Emilia Romagna, 50 nel Lazio, 48 in Liguria e 35 in Toscana. Continua il calo costante delle persone attualmente positive e dei ricoveri al minimo storico. Il numero totale delle persone ancora malate è di 68.351, con una decrescita rispetto a ieri di 1.836 persone.

Tra gli attualmente positivi, 762 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri. Sono 10.311 i pazienti ricoverati con sintomi, con un decremento di 89 pazienti rispetto a ieri. Infine 57.278 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Continuano a diminuire anche i decessi che in totale sono 31.908 con un incremento rispetto a ieri di 145 vittime. Sabato l’aumento era stato di 153. Nessuna vittima è stata registrata in Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna, Umbria, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige. Il numero complessivo dei dimessi e guariti, invece, sale invece a 125.176, con un incremento di 2.366 persone rispetto a ieri. Il numero totale dei tamponi supera quota 3 milioni. Ad oggi in tutta Italia ne sono stati fatti 3.004.960, 60.101 in più rispetto a ieri.

I positivi regione per regione

Sono 27.430 i malato in Lombardia

10.239 in Piemonte

5.656 in Emilia-Romagna

4.041 in Veneto

2.802 in Toscana

2.456 in Liguria

3.910 nel Lazio

2.565 nelle Marche

1.696 in Campania

2.017 in Puglia

301 nella Provincia autonoma di Trento

1.555 in Sicilia

654 in Friuli Venezia Giulia

1.422 in Abruzzo

314 nella Provincia autonoma di Bolzano

78 in Umbria

405 in Sardegna

68 in Valle d’Aosta

422 in Calabria (QUI I DATI AGGIORNATI)

216 in Molise

104 in Basilicata