Coronavirus, In Italia da ieri 992 nuovi contagi. Tornano a salire le vittime (+262)

Torna a salire il numero delle vittime con 262 morti da ieri mentre si conferma il trend dei nuovi contagi e la diminuzione degli attualmente positivi e dei ricoveri. I nuovi positivi sono 992, la metà è il Lombardia

COSENZA – Il bollettino diramato oggi dalla Protezione Civile con i dati sul contagio da coronavirus in Italia, certifica un nuovo aumento delle vittime con 262 morti nelle ultime 24 ore che porta il totale a 31.368. La Lombardia rimane la regione più colpita dall’epidemia con oltre il 50% dei nuovi contagi. Sono 992 i nuovi casi rispetto a ieri in Italia che portano il totale dei contagi in Italia, comprese vittime e guariti, a 223.096. Ieri i nuovi contagi erano stati 888. In Lombardia i nuovi positivi sono 522, in Piemonte 151, 77 in Emilia Romagna, 65 in Liguria, 41 nel Lazio e 32 in Veneto.

Le persone attualmente positive sono 76.440 con una diminuzione nelle ultime 24 ore di 2.017 persone. Prosegue la diminuzione dei pazienti negli ospedali. In terapia intensiva od oggi si trovano oggi 855 persone, 38 meno di ieri. I pazienti ricoverate con sintomi sono 11.453, 719 meno di ieri. Infine, in isolamento domiciliare di trovano 64,132 persone con un decremento da ieri di 1.260 persone. Continua la crescita delle persone guarite dal covid-19. Sono complessivamente 115.288, con un aumento da ieri di 2.747 nuovi dimessi. Il numero totale dei tamponi effettuati sale a 2.807.504, con un incremento rispetto a ieri di 71.876 nuovi tamponi.

I positivi regione per regione

Sono 29.956 i malati in Lombardia

11.891 in Piemonte

6.301 in Emilia Romagna

4.718 in Veneto

4.096 nel Lazio

3.388 in Toscana

2.904 nelle Marche

2.660 in Liguria

2.253 in Puglia

1.854 in Sicilia

1.765 in Campania

1.482 in Abruzzo

770 in Friuli Venezia Giulia

505 a Trento

524 in Calabria (QUI I DATI AGGIORNATI)

465 in Sardegna

380 a Bolzano

229 in Molise

127 in Basilicata

92 in Umbria

80 in Valle d’Aosta