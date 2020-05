Coronavirus, in Italia da ieri 744 nuovi contagi. Mai così pochi da oltre due mesi

Mai così pochi nuovi casi da oltre due mesi e per la prima volta dal 10 marzo, il numero dei ricoverati in terapia intensiva scende sotto quota 1.000.

.

COSENZA – Sono saliti a 219.814 contagiati totali dal coronavirus in Italia, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, con un incremento minimo di 744 nuovi casi rispetto a ieri. Si tratta dell’incremento più basso dal 6 di marzo. La maggior parte dei nuovi positivi arriva dalla Lombardia con 364 contagi in più pari al 48,9% del totale, seguita dal Piemonte con 111 nuovi casi, Emilia Romagna con 80, Liguria con 44, Lazio con 25 e Veneto con 19 in Veneto.

Rispetto a domenica rimane più o meno stabile il dato sulle vittime che sono salite a 30.739 in totale, con un incremento di 179 decessi in un giorno. Ieri l’aumento dei morti era stato di 165. Continuano a diminuire le persone positive e i ricoveri. Sono 82.488 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 836. I ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia sono 999, 28 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 7. Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le 1.000. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 13.539, con una diminuzione di 79 persone. In isolamento domiciliare restano 67.950 persone, 729 in meno rispetto a ieri. Sale la curva dei guariti saliti a 106.587, con un incremento di 1.401 nuovi dimessi nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei tamponi effettuati è di 2.606.652, con un incremento di 40.740 rispetto a ieri.

I positivi regione per regione

Sono 30.411 i malati in Lombardia (+221)

13.338 in Piemonte (-312)

7.040 Emilia-Romagna (-151)

5.460 in Veneto (-131)

4.073 in Toscana (-74)

2.844 in Liguria (-56)

4.294 nel Lazio (+8)

3.227 nelle Marche (-24)

1.909 in Campania (-6)

735 nella Provincia autonoma di Trento (-51)

2.544 in Puglia (-11)

2.062in Sicilia (-7)

830 in Friuli Venezia Giulia (-21)

1.609 in Abruzzo (-62)

447 nella Provincia autonoma di Bolzano (-12)

108 in Umbria (-5)

511 in Sardegna (-4)

107 in Valle d’Aosta (-6)

568 in Calabria (-28) (QUI I DATI AGGIORNATI)

142 in Basilicata (-1)

229 in Molise (+11)

Quanto alle vittime, in Lombardia sono 15.054 (+68), Piemonte 3.400 (+33), Emilia-Romagna 3.867 (+22), Veneto 1.666 (+9), Toscana 950 (+8), Liguria 1.293 (+12), Lazio 562 (+5), Marche 964 (+4), Campania 392 (+1), Provincia autonoma di Trento 443 (+2), Puglia 451 (+3), Sicilia 257 (+1), Friuli Venezia Giulia 312 (+2), Abruzzo 366 (+7), Provincia autonoma di Bolzano 290 (+0), Umbria 71 (+0), Sardegna 120 (+0), Valle d’Aosta 139 (+0), Calabria 93 (+2), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0).