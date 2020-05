Coronavirus, In Italia 207.428 contagi. Continua il calo di positivi, ricoveri e vittime

Continua il calo delle persone positive così come quello dei ricoveri in ospedale. Da ieri 269 vittime, il secondo dato più basso da marzo. Il maggiore incremento di nuovi contagi in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna

COSENZA – I dati diffusi oggi dal bollettino della protezione civile confermano il trend in calo delle persone attualmente positive al coronavirus, la riduzione dei ricoveri e quella dei decessi. Ad oggi in Italia il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri, è sceso a 100.943. Il decremento è di 608 persone. Ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente. Sono 78.249 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.304 persone io più, circa la metà rispetto al record che si era registrato giovedì in numero di nuovi ‘negativizzati’. Sono salite a 28.236 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 269 in un giorno ma in calo rispetto al dato di ieri. Stabile da settimane il calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.578 le persone in rianimazione, 116 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 17.569, 580 in meno rispetto a ieri. Il resto dei positivi si trova in isolamento domiciliare e sono 81.796 persone (+88 rispetto a ieri). In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 207.428, con un incremento rispetto a ieri di 1.965. L’aumento dei casi totali di coronavirus In Italia nelle ultime 24 ore si concentra principalmente in Lombardia (+737 casi), in Piemonte (+395) e in Emilia Romagna (+208). Ci sono regioni dove i casi aumentano pochissimo come Umbria (+1), Molise (+2), Calabria (+4). Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 56. Superata quota 2 milioni tamponi effettuati. Sono 2.053.452 quelli effettuati in totale, oltre 74mila in più rispetto a ieri.

I positivi regione per regione

Sono 36.473 i malati in Lombardia

In Piemonte 15.562

In Emilia-Romagna 9.484

In Veneto 7.779

In Toscana 5.373

In Liguria 3.518

Nel Lazio 4.446

Nelle Marche 3.211

In Campania 2753

Nella Provincia autonoma di Trento 1.293

In Puglia 2.947

In Sicilia 2.171

In Friuli Venezia Giulia 1.115

In Abruzzo 1.911

Nella Provincia autonoma di Bolzano 757

In Umbria 204

In Sardegna 744

Nella Valle d’Aosta 92

In Calabria 727 (QUI I DATI AGGIORNATI)

In Basilicata 193

Nel Molise 190