Fase 2, Conte: “se ami l’Italia mantieni le distanze. Se la curva risale sarebbe un disastro”

Primo, prudentissimo passo verso la normalità. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo una girandola vorticosa di riunioni, relazioni, brainstorming, accelera sul Dpcm che darà vita alla fase due a partire dal 4 maggio in totale sicurezza con poche aperture “manteniamo le distanze per non far salire la curva o per l’Italia sarebbe un disastro. Aiuti economici ancora più robusti

.

COSENZA – Il Dpcm arriverà nelle prossime ore, annunciato da Conte in una conferenza stampa serale. Il premier parla agli italiani dopo due riunioni chiave presiedute nel corso della giornata: quella con i capidelegazione della maggioranza – alla quale partecipano anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro e i ministri De Micheli, Patuanelli, Guualtieri, Catalfo, De Micheli – e quella con gli enti locali, nella quale Conte comunica, di fatto, le prime decisioni. Decisioni che confermano una ripresa all’insegna della gradualità. Dal 4 maggio, ad esempio, ci sarà il via libera alle attività produttive e all’ingrosso dal 4 maggio ma non al commercio al dettaglio che riaprirà il 18 così come musei mostre e biblioteche. Mentre per il settore turismo, che include anche bar, ristoranti, stabilimenti balneari, una decisione la luce verde non arriverà prima di giugno.

“Inizia per tutti la fase di convivenza con il virus finché non sarà trovato un vaccino – ha spiegato conte in un video-messaggio all’Italia. Vogliamo tutti che il Paese riparta. Ma l’unico modo è non ammalarci, mantenere la distanza sociale e adottare le giuste precauzioni. Dobbiamo far si che ognuno di noi sia responsabile e mantenga almeno un metro di distanza, anche in famiglia. Gli esperti ci hanno detto che i maggiori contagi si sono avuti proprio in famiglia. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di vedere la curva dei contagi tornare a salire con danni irreversibili per la nostra economia. Per questo se ami l’Italia mantieni le distanze. Anche il governo dovrà essere pronto per intervenire in modo efficace se venissero evidenziate alcune criticità. Stiamo tutti affrontando una prova durissima, anche nei prossimi mesi. Mi rendo conto che molti di voi dopo diverse settimane di sacrificio vorrebbero vedere allentare le misure. Possiamo scacciare via la rabbia e pensare a cosa ciascuno di noi può fare per aiutare l’Italia. Nei prossimi mesi dobbiamo gettare le basi del Paese e rimboccarci le maniche. Noi come governo non ci tiriamo indietro come abbiamo sempre fatto sia in Italia che in Europea. Con il recovery found in Europa abbiamo ottenuto un risultato storico, ed è stato creato uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti di percorrere una strada di rirpesa grazie alla solidarietà”.Questo piano parte dal 4 maggio. È un piano ben pensato e molto strutturato e lo illustriamo oggi per dare tempo a tutti di assimilarlo”.

“Nella convivenza con il virus, il prezzo delle mascherine sarà calmierato. Avremo un prezzo giuso ed equo e l’impegno del governo sarà anche quello di abbattere l’IVA. Il prezzo sarà di 0,50 euro per le mascherine chirurgiche. Sono allo studio misure per le imprese. Con il nuovo decreto da 55 miliardi abbiamo più sostegno anche per le fasce più debole e le imprese, ad esempio le colf e le badanti che erano rimaste fuori. Stiamo lavorando per rinnovare il bonus agli autonomi in automatico. Ci saranno finanziamenti anche a fondo perduto per le imprese anche con meno di 10 dipendenti e tagli al costo delle bollette. Aiuteremo anche le imprese del turismo,un settore che produce dal 13 al 15% del Pil con tutto l’indotto e avrà bisogno di una robusta e concreta iniezione economica. Stiamo lavorando ad un decreto che io ho definito sblocca-paese. Ci stanno guardando a livello internazionale anche con ammirazione. Confido che anche nella ripresa l’Italia sarà ammirata

Le nuove misure dal 4 maggio

Le nuove misure che entreranno in vigore dal 4 Maggio dureranno per due settimane. Conferma generalizzata delle misure di distanziamento con spostamenti nella stessa regione consentiti solo con autocertificazione per comprovate motivazioni. Aggiunta la possibilità di muoversi per andare a fare visita ai congiunti. Saranno visite mirate – ha detto Conte – con mascherine e con divieti di assembramento. Resta il divieto di spostarsi in regioni diverse che sarà consentito solo per motivi di lavoro o assoluta urgenza o di salute. Possibilità di rientrare al proprio domicilio. Regole più stringenti a chi presenta i sintomi del virus sintomi

Restano i divieti anche nei luoghi privati. Non consentiamo party privati sia a giovani o persone adulte – ha detto Conte – consentiamo l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici ma con misure di distanziamento, misure per contingentare l’accesso e i sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree. Per le attività sportive e motorie, ci si potrà allontanare rispettando la distanza di almeno due metri. Se invece si tratta di semplice attività motorie basterà 1 metro. Saranno consentiti dal 4 maggio gli allenamenti per atleti, professionisti e non, solo di discipline individuali. Per gli sport di squadra ci vorrà il 18 maggio.

Per le cerimonie funebri, c’è stata fitta interlocuzione con il comitato tecnico e scientifico che è stato rigido su questo fronte ma ha consentito delle aperture. Ha addolorato tutti assistere tanti decessi senza cerimonia funebri, saranno consentite le cerimonie funebri ma solo con congiunti, fino a un massimo di 15 persone con mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale. Bar e ristoranti potranno continuare e fare consegne a domicilio e anche effettuare servizio da asporto. Si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà a casa o in ufficio e non sarà possibile consumarlo nel locale.