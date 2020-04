Coronavirus, in 24 ore 3.000 guariti in Italia. Calano ancora i positivi e i ricoveri

Il numero dei casi totali di coronavirus in Italia è salito a 187.327, con un incremento di 3.370 anche per l’elevato numero di tamponi eseguiti. Calano i decessi (437), i malati ed i ricoveri. Ed è record di guariti saliti a 54.543

COSENZA – Seppur di solo 10 unità, continua il calo dei malati da coronavirus in Italia. Ad oggi, infatti, le persone attualmente positive è di 107.699, 10 in meno di ieri quando il decremento era di ben 528 unità. È il terzo giorno di calo consecutivo. Dopo l’aumento registrato ieri è tornato a scendere il numero delle vittime che sono 25.085 in totale, con un incremento di 437 in 24 ore. Martedì il numero dei morti era stato di 534. Nuovo record di guariti dal coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 persone in più rispetto a ieri. Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.384 le persone in rianimazione, 87 in meno rispetto a ieri. Dei 107.699 malati complessivi, 23.805 sono ricoverati con sintomi, 329 in meno rispetto a ieri e 81.510 sono quelli in isolamento domiciliare. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 187.327, con un incremento rispetto a ieri di 3.370.

I tamponi complessivi eseguiti in Italia per il coronavirus sono 1.513.251, ben 63.101 in più di ieri. Oltre 709 mila di questi sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. “Dal quattro maggio potrebbero ripartire i settori manifatturieri e delle costruzioni oltre ad alcuni esercizi commerciali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte nella videoconferenza in corso con i sindacati sulla fase due spiegando che ci sarà un allentamento delle misure restrittive “ma non in maniera indiscriminata” perchè “sarebbe da irresponsabili”. Non è uno stravolgimento ma un allentamento, ha detto, le regole non salteranno ma le raccomandazioni sarebbero adattate alla nuova fase”.

La stima Istat, in Italia più di 760.000 positivi

Dal 5 al 21 aprile i casi positivi al nuovo coronavirus in Italia sono aumentati da oltre 640.000 a oltre 760.000 e, fra le regioni, la Lombardia registra il maggior numero di casi con oltre 241.000, oltre il doppio rispetto agli oltre 104.000 del Piemonte; seguono Emilia Romagna (quasi 95.000) e Veneto (oltre 72.000) e agli ultimi posti sono Basilicata (1.752) e Molise (1.468). È quanto indica la stima elaborata a titolo personale dallo statistico Livio Fenga, dell’Istat, e che aggiorna quella elaborata il 6 aprile scorso, ora in via di pubblicazione su una rivista scientifica internazionale. La stima, ha detto il ricercatore all’ANSA, si basa sui dati ufficiali forniti dalla Protezione civile relativi al numero dei tamponi e a quello dei decessi. Questi dati sono stati elaborati utilizzando “tecniche di ricampionamento di tipo bootstrap”, uno strumento statistico validato da anni dalla comunità scientifica che partendo da un set di dati ne genera una serie in modo artificiale, in una sorta di replicazione. La stima ottenuta riguarda “sia il totale dei casi a livello nazionale, sia quelli di ciascuna regione, con i relativi intervalli di confidenza”. A livello nazionale emerge così che i casi al 21 aprile erano 760.113 (da 743.697 a 793.663), contro i 758.618 (da 744.634 a 788.001) contro i 758.618 (da 744.634 a 788.001) del 20 aprile e i 643.716 (da 628.985 a 672.560) del 5 aprile.

I positivi regione per regione

Sono 34.242 i malati in Lombardia (+264 rispetto a ieri)

13.084 in Emilia-Romagna (-160)

15.122 in Piemonte (+311)

9.991 in Veneto (-86)

6.167 in Toscana (-455)

3.476 in Liguria (+13)

3.230 nelle Marche (+12)

4.463 nel Lazio (+61)

2.998 in Campania (+52)

1.874 nella Provincia di Trento (-35)

2.874 in Puglia (+62)

1.308 in Friuli Venezia Giulia (-14)

2.287 in Sicilia (+28)

2.108 in Abruzzo (+41)

1.512 nella provincia di Bolzano (-24)

371 in Umbria (-36)

833 in Sardegna (-4)

821 in Calabria (+2) (QUI I DATI AGGIORNATI)

501 in Valle d’Aosta (-21)

232 in Basilicata (-13)

205 in Molise (-8)

Quanto alle vittime, se ne registrano 12.740 in Lombardia (+161), 3.204 in Emilia-Romagna (+57), 2.559 in Piemonte (+74), 1.181 in Veneto (+27), 705 in Toscana (+19), 1.022 in Liguria (+32), 845 nelle Marche (+11), 370 nel Lazio (+7), 327 in Campania (+10), 381 nella provincia di Trento (+5), 362 in Puglia (+11), 246 in Friuli Venezia Giulia (+5), 208 in Sicilia (+2), 276 in Abruzzo (+5), 256 nella provincia di Bolzano (+5), 61 in Umbria (+1), 96 in Sardegna (+3), 76 in Calabria (+0), 127 in Valle d’Aosta (+1), 24 in Basilicata (+0), 19 in Molise (+1