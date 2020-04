Coronavirus, in Italia 168.941 contagi (+1.189). Crollano i ricoveri, record di tamponi fatti

I contagiati da coronavirus in Italia salgono a 168.941 con un aumento di 3.786 casi. Record di tamponi fatti, 60.999 in un giorno. Crollano i ricoveri in ospedali e nelle terapia intensive. Da ieri altri 525 decessi mentre i guariti sono 40.016



.

COSENZA – Sono complessivamente 106.607 i malati di coronavirus in Italia con un incremento rispetto a ieri di 1.189 nuovi positivi. I dati da evidenziare oggi sono due, il crollo dei ricoveri negli ospedali e il record di tamponi effettuati in un solo giorni. Significativo, come detto, è il deciso calo dei ricoveri: per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono infatti scesi sotto tremila: ad oggi sono infatti 2.936 le persone in rianimazione, 143 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.032 sono in Lombardia, 42 in meno rispetto a ieri. In ospedale troviamo 26.893 pazienti, 750 in meno rispetto a ieri, e 76.778 sono quelli in isolamento domiciliare pari al 71% del totale. Crescono i guariti che sono adesso 40.164 con un incremento di 2.072 persone in più. Il dato negativo riguarda sempre le vittime che salgono a 22.170, con un aumento rispetto a ieri di 525 nuovi decessi. Ieri l’aumento era stato di 578. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 168.941, con un incremento rispetto a ieri di 3.786. Il dato è stato reso noto nel corso della conferenza stampa della Protezione civile. Record di tamponi effettuati in un solo giorno: nelle ultime 24 ore ne sono stati fatti 60.999. Complessivamente sono 1.178.403 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, circa 570mila sono stati effettuati in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Brusaferro “il 90% degli italiani non è venuto a contatto con il virus”

“Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri”. Così il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro nella conferenza stampa alla protezione civile che ha evidenziato come “al momento c’è uno studio di sieroprevalenza per indagare quante persone sono venute a contatto col virus e capire qual è la circolazione. Ci sono stime variabili da regione a regione ma in generale il 90% delle persone in Italia non è venuto a contatto col virus. Questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è ancora suscettibile. Per avere l’immunità di gregge bisognerebbe avere circa l’80% di persone venute a contatto col virus, dunque il target è molto lontano. Quindi non c’è un golden standard. Quando avremo il vaccino dovremo fare dei ragionamenti per proteggere il maggior numero di persone – ha concluso – Brusaferro rispondendo a chi gli chiedeva se verrà reso obbligatorio il vaccino contro il coronavirus, quando arriverà. “È chiaro che per raggiungere la copertura della popolazione dobbiamo somministrare milioni di dosi – ha detto – il problema è avere un vaccino, averlo efficace e avere una quantità di dosi sufficienti. Quando lo avremo dovremo trovare il modo di darlo a più persone possibile per arrivare all’immunità di gregge”.

I positivi regione per regione

Sono 33.090 i malati in Lombardia (169 in più rispetto a ieri)

13.663 in Emilia-Romagna (+86)

13.783 in Piemonte (+588)

10.800 in Veneto (+11)

6.613 in Toscana (+196)

3.437 in Liguria (-27)

3.124 nelle Marche (+27)

4.144 nel Lazio (+97)

3.118 in Campania (+31)

2.087 a Trento (-17)

2.625 in Puglia (+52)

1.330 in Friuli Venezia Giulia (-64)

2.108 in Sicilia (+27)

1.850 in Abruzzo (+40)

1.593 nella provincia di Bolzano (+17)

536 in Umbria (-46)

865 in Sardegna (-5)

847 in Calabria (+28) (QUI I DATI AGGIORNATI)

518 in Valle d’Aosta (-30)

273 in Basilicata (+12)

203 in Molise (-3)

Quanto alle vittime, se ne registrano 11.608 in Lombardia (+231), 2.843 in Emilia-Romagna (+55), 2.094 in Piemonte (+79), 981 in Veneto (+41), 585 in Toscana (+29), 828 in Liguria (+21), 764 nelle Marche (+18), 316 nel Lazio (+5), 286 in Campania (+8), 322 nella provincia di Trento (+4), 299 in Puglia (+11), 217 in Friuli Venezia Giulia (+5), 187 in Sicilia (+6), 243 in Abruzzo (+3), 225 nella provincia di Bolzano (+2), 55 in Umbria (+1), 85 in Sardegna (+2), 72 in Calabria (+1), 122 in Valle d’Aosta (+1), 22 in Basilicata (+1), 16 in Molise (+1)