Oltre 30mila i “furbetti” di Pasqua scovati e sanzionati in Italia. Tra loro anche positivi

I controlli in tutta Italia nel week-end di pasquale hanno portato ad una raffica di sanzioni e denunce. Oltre 13mila nel giorno di Pasqua, ben 16mila a Pasquetta. Tra loro anche decine di positivi che hanno violato la quarantena

.

COSENZA – Controlli a tappeto nel weekend di Pasqua. Le Forze di polizia hanno presidiato il territorio per scongiurare spostamenti non giustificati e sanzionare attività non autorizzate. E se la stragrande maggioranza degli italiani ha rispettato le regole rimanendo a casa, sono stati migliaia i furbetti che hanno provato ad eludere i controlli uscendo senza motivo dalle proprie abitazioni e tra loro anche persone positive al coronavirus che hanno violato la quarantena. Ad esempio, fa sapere il Viminale, nel giorno di Pasqua sono state controllate 213.565 persone e 60.435 attività. Le persone che hanno avuto una sanzione amministrativa sono state 13.756, 100 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione, 19 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione perchè positive al virus. Le sanzioni ai titolari di attività o esercizi commerciali sono state 121, 47 i provvedimenti di chiusura. Anche a Pasquetta, per mantenere il rispetto delle misure anti Covid-19, sono stati rafforzati e intensificati i controlli, in particolare sulla rete stradale e autostradale anche con l’impiego di elicotteri e droni da parte delle forze di polizia. E ieri è arrivato il record di denunciati per il mancato rispetto delle misure di contenimento de coronavirus. Sono state 16.545 le persone sanzionate per aver violato i divieti di spostamento, 88 per aver fornito false dichiarazioni e 29 per violazione della quarantena. Sono state 252.148 le persone controllate e 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari di attività sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura.