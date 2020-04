Per il settimo giorno consecutivo calano i ricoveri in terapia intensiva. In leggera discesa i numeri dei nuovi contagi e quello le vittime che sono in totale 18.849. E i guairti superano i 30mila



.

COSENZA – Dato sostanzialmente stabile rispetto alla giornata di ieri quello relativo ai contagi da coronavirus in Italia, anche se nelle ultime 24 ore cala sia il numero dei nuovi positivi che quello dei decessi. Sono complessivamente 98.273 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.396 nuovi positivi. Giovedì l’incremento era stato di 1.615. Quindi torna a scendere, anche se di poco, il numero dei nuovi contagi. Il dato delle singole regioni sul contagio è stato letto da Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa della Protezione Civile. Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 147.577. Per il settimo giorno consecutivo scende il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva (settimo giorno consecutivo) dove si trovano attualmente 3.497, 108 in meno rispetto a ieri). Di questi, 1.202 sono in Lombardia.

Scendono anche i ricoveri negli ospedali dove si trovano 28.242 pazienti (157 in meno rispetto a ieri). Sono 66.534 le persone in isolamento domiciliare pari al 68% del totale. Salgono a 30.455 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.985 in più di ieri. Per quanto riguarda le vittime, nelle ultime 24 ore si contano 570 nuovi decessi che portano il totale a 18.849 vittime. Dato in leggero calo rispetto a giovedì quando l’aumento era stato di 610. I tamponi complessivi sono 906.864, oltre 53mila più di ieri. Degli oltre 906mila tamponi effettuati, circa 453mila sono stati fatti in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. “I dati ci confermano il calo della pressione ospedaliera iniziato ormai una settimana fa” ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ricordando il decremento dei ricoveri si nelle terapie intensive sia negli altri ospedalieri dei malati con Covid 19. La conferenza stampa si è conclusa subito dopo la lettura del bollettino da parte del capo della Protezione Civile per lasciare spazio alla conferenza stampa del premier Giuseppe Conte.

I positivi regione per regione

Sono 29.530 i malati in Lombardia (456 in più rispetto a ieri)

13.350 in Emilia-Romagna (+92)

10.647 in Veneto (+198)

11.576 in Piemonte (+240)

3.316 nelle Marche (-85)

5.822 in Toscana (+119)

3.301 in Liguria (+48)

3.633 nel Lazio (+101)

2.963 in Campania (+90)

1.398 in Friuli Venezia Giulia (+8)

1.994 in Trentino (+16)

1.317 in provincia di Bolzano (+2)

2.336 in Puglia (+35)

1.967 in Sicilia (+25)

1.635 in Abruzzo (+69)

752 in Umbria (-40)

602 in Valle d’Aosta (-7)

876 in Sardegna (+0)

786 in Calabria (+21) (QUI I DATI AGGIORNATI)

193 in Molise (+4)

279 in Basilicata (+4).

Quanto alle vittime, se ne registrano 10.238 in Lombardia (+216), 2.397 in Emilia-Romagna (+81), 793 in Veneto (+37), 1.532 in Piemonte (+78), 682 nelle Marche (+13), 454 in Toscana (+46), 709 in Liguria (+27), 231 in Campania (+4), 263 nel Lazio (+10), 179 in Friuli Venezia Giulia (+8), 238 in Puglia (+13), 191 in provincia di Bolzano (+4), 148 in Sicilia (+10), 198 in Abruzzo (+4), 52 in Umbria (+1), 107 in Valle d’Aosta (+2), 275 in Trentino (+7), 65 in Calabria (+4), 69 in Sardegna (+5), 13 in Molise (+0), 15 in Basilicata (+0).