Coronavirus, in Italia 1.434 guariti in un giorno, ma altri 889 morti. I contagiati sono 92.472

Torna a scendere il numero dei nuovi positivi in Italia con 3.651 contagiati in più da ieri che porta il totale dei casi a 92.472. Purtroppo anche oggi 889 deceduti per un totale di 10.023 morti. Cresce il numero dei guariti con un netto incremento nelle ultime 24 ore di 1.434 persone in più

COSENZA – Sono complessivamente 70.065 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 3.651 nuovi positivi. Torna quindi a scendere il numero dei nuovi positivi anche rispetto al dato di ieri ieri dove l’incremento era stato di 4.401 persone. È invece di 92.472 il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti. Il dato è stato fornito dal capo della protezione civile Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa alla Protezione Civile. Continuano ad essere altissimi i numeri delle vittime con 889 nuovi decessi nelle ultime 24 ore che porta il totale delle persone morte con coronavirus in Italia a 10.023. Una buona notizia arriva dal numero delle persone guarite che rispetto a ieri aumentano di 1.434 ( è l’incremento più alto registrato dall’inizio dell’emergenza) che portano il totale delle persone guarite a 12.384.

Del totale delle persone positive al coronavirus, 39.533 si trovano in isolamento domiciliare, 26.676 sono ricoverate negli ospedali italiani e 3856 sono in terapia intensiva, 24 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.319 sono in Lombardia. I tamponi complessivi sono 429.526, dei quali quasi 245mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. “Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile”. Così il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo a una domanda sull’elevato numero di morti anche oggi e sull’effetto delle misure prese.

I positivi regione per regione

24.509 i malati in Lombardia (614più di ieri)

9.964 in Emilia-Romagna (+603)

6.913 in Veneto (+265)

6.851 in Piemonte (+504)

2.999 nelle Marche (+149)

3.511 in Toscana (+341)

2.086 in Liguria (+26)

2.181 nel Lazio (+168)

1.407 in Campania (+115)

1.120 in Friuli Venezia Giulia (+93)

1.234 in Trentino (+70)

929 in provincia di Bolzano (+96)

1.358 in Puglia (+122)

1.242 in Sicilia (+84)

1.027 in Abruzzo (+102)

898 in Umbria (+74)

468 in Valle d’Aosta (+55)

569 in Sardegna (+73)

523 in Calabria (+54) (QUI IL DATO AGGIORNATO)

98 in Molise (+12)

178 in Basilicata (+31)

Quanto alle vittime, se ne registrano 5.944 in Lombardia (+542), 1.344 in Emilia-Romagna (+77), 362 in Veneto (+49), 617 in Piemonte (+48), 364 nelle Marche (+28), 198 in Toscana (+21), 358 in Liguria (+27), 109 in Campania (+11), 124 nel Lazio (+6), 87 in Friuli Venezia Giulia (+11), 71 in Puglia (+2), 64 in provincia di Bolzano (+4), 57 in Sicilia (+18), 76 in Abruzzo (+8), 28 in Umbria (+7), 41 in Valle d’Aosta (+4), 120 in Trentino (+18), 21 in Calabria (+3), 26 in Sardegna (+5), 9 in Molise (+0), 3 in Basilicata (+0).