Coronavirus, in Italia 31.506 contagiati (+2.989) e 2.503 morti. Da ieri 192 guariti e 345 vittime

Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989 che portano il totale dei casi a 31.506. Sono 2.941 le persone guarite, 192 in più di ieri. Situazione drammatica a Bergamo dove non ci sono più posti in terapia intensiva e dove è morto il primo medico di famiglia



COSENZA – Nuovo aggiornamento alla Protezione Civile dove sono stati letti i numeri forniti dalle singole regioni nel bollettino giornaliero sui contagiati da coronavirus in Italia. Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aperto la conferenza come sempre leggendo il numero delle persone guarite che rispetto a ieri sono stati 192 in più per un totale dei dimessi salito a 2.941. Crescono ancora i numeri relativi a contagi e decessi. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.989 in più per un totale di persone positive al virus salito a 26.062. Dall’inizio dell’epidemia i casi totali di coronavirus in Italia salgono a 31.506. I decessi sono stati 345 in più rispetto a ieri (l’aumento era stato di 349) che portano il totale delle persone morte con coronavirus a 2.503. Delle persone attualmente positive 11.108 si trovano in isolamento domiciliare, 14.954 persone si trovano ricoverate negli ospedali, mentre in terapia ci sono 2.060 pazienti, 209 in più rispetto a ieri e di questi 879 sono in Lombardia. Il numero rappresenta sempre il 10% del totale. La zona più colpita dal virus è la Lombardia dove ad ora si contano 16.620 contagi e 1.640 decessi, di cui solo 220 da ieri. “Abbiamo consegnato mascherine ffp2 e ffp3 pari al 32,5 per cento del totale, il 40 per cento dei guanti e l’80 per cento degli indumenti protettivi” ha concluso Borrelli che sui contagi al Sud ha dichiarato “che è ancora prematuro fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al Sud e per poter esprimere dei giudizi. Quello che è importante è limitare la mobilità e stare più possibile a casa, perché questo è l’unico modo che ci permette di ridurre” la diffusione del virus”.

Il numero di persone positive al SARS-CoV-2 regione per regione

12095 in Lombardia ( + 1234 casi rispetto a ieri)

3404 in Emilia Romagna (+316)

2488 in Veneto (+214)

1302 nelle Marche (+117)

1764 in Piemonte (+359)

1024 in Toscana (+183)

661 in Liguria (+86)

602 in Trentino Alto-Adige (+1)

550 nel Lazio (+78)

347 in Friuli Venezia Giulia (+1)

423 in Campania (+60)

320 in Puglia (+108)

226 in Sicilia (+23)

216 in Abruzzo (+51)

192 in Umbria (+33)

112 in Calabria (+25)

115 in Sardegna (+10)

134 in Valle d’Aosta (+31)

19 in Molise (+4)

20 in Basilicata (+8)

282 Provincia Autonoma Bolzano (+47)





Sperimentazione del farmaco su 330 pazienti. No a tamponi di massa

“Annunciamo la sperimentazione del tocilizumab, farmaco per artrite reumatoide perché i dati preliminari sono promettenti. Lo studio sarà su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco“. Lo ha detto Nicola Magrini, direttore Aifa, Agenzia italiana del farmaco, presente alla conferenza stampa alla Protezione civile insieme a Ranieri Guerra direttore generale aggiunto Oms che sull’uso massivo dei tamponi ha sottolineato che ” non c’è nessun cambiamento di rotta dell’Oms: non sono raccomandati screening di massa, specie in epidemia con trasmissione sostenuta come in Italia. Resta fermo di fare test su tutti i casi sospetti e tutti i contatti dei casi sospetti”

A Bergamo non ci sono più posti in terapia intensiva.

Situazione davvero complicata a Bergamo dove sono tutti occupati gli 80 letti di terapia intensiva riservati ai pazienti ricoverati in gravi condizioni per il Coronavirus all’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo, la zona più colpita dall’epidemia. La drammatica situazione, confermata da fonti ospedaliere, è stata registrata in queste ore. Per i malati che avranno bisogno di ventilazione ed ossigeno si farà ricorso alla rete delle terapie intensive italiane. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato un decreto con il ministro della Salute che obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi, per le persone che rientrano, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19. Il dl riguarda chiunque torni in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto. Il decreto è in vigore fino al 25 marzo. A Bergamo è morto anche il primo medico di famiglia contagiato da Covid-19. Si tratta di un 65enne ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII nei giorni scorsi. Le sue condizioni di salute, stando a quanto si è appreso, sono peggiorate rapidamente e il decesso è avvenuto per le complicanze del Coronavirus. A Bergamo i medici di famiglia contagiati sono 100, dicono dalla federazione medici di medicina generale (Fimmg, di cui alcuni in gravi condizioni.

Europei di calcio rinviati al 2021

L’Uefa ha ufficializzato il rinvio degli Europei di calcio al 2021. Nella nota il presidente Alexandr Ceferin dice che “in un momento come questo la comunità del calcio aveva il dovere di mostrare unione, solidarietà e senso di responsabilità. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c’è stato un autentico spirito di cooperazione”. La Uefa ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare le possibilità per l’edizione di questa stagione di Champions ed Europa League, attualmente sospese per l’emergenza coronavirus. L’obiettivo sarebbe quello di far disputare la finale delle due competizioni entro giugno. Il Consiglio esecutivo della Conmebol ha stabilito di rinviare al 2021 l’edizione della Coppa America che avrebbe dovuto svolgersi quest’anno, in Argentina e Colombia, dal 12 giugno all’11 luglio. La decisione è dovuta all’emergenza del Coronavirus. Le nuove date, del prossimo anno, sono dall’11 giugno al 10 luglio. La Conmebol ha anche deciso di confermare gli inviti per Qatar ed Australia, che avrebbero dovuto partecipare al torneo che adesso è stato rinviato.