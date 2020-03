Coronavirus, il Governo chiude le scuole. La Azzolina “la decisione nel pomeriggio”

L’ipotesi della chiusura delle scuole era uno dei temi chiave sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso da questa mattina. Ma il Ministro dell’Istruzione Azzolina “la decisione ufficiale non è stata ancora presa. Lo sapremo nel pomeriggio”

ROMA – Il governo ha deciso di chiudere da domani tutte le scuole di ogni ordine e grado e gli atenei universitari su tutto il territorio nazionale fino al 15 di marzo per contenere gli effetti del coronavirus? Si, forse, anzi aspettiamo l’ufficialità nel pomeriggio. Quando tutte le agenzie di stampa avevano battuta la notizia della chiusura delle scuole, poco fa è arrivata una nota del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che fa sapere che “è stato chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico. E la decisione ufficiale arriverà nelle prossime ore”.

La decisione di chiudere le scuole era finita sul tavolo della riunione tra il premier Giuseppe Conte e i ministri a Palazzo Chigi in corso da questa mattina e sarebbe arrivata proprio dopo il parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il Paese. Anche il ministero della Salute di Roberto Speranza si era detto favorevole alla chiusura di scuole e università. “L’attenzione è massima – ha detto il pmerier Conte e – stiamo prendendo delle decisioni che incidono sullo stile di vita degli italiani e siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco”.

La notizia della probabile chiusura è stata commentata dal governatore della Lombardia Attilio Fontana “da Roma a Milano finalmente tutti hanno preso consapevolezza di quella che è realmente la situazione – ha detto il presidente della regione Lombardia – e le notizie secondo cui il Consiglio dei Ministri ha deciso di chiudere le scuole fino a metà marzo confermano che la linea assunta da subito dalla nostra regione era quella corretta, l’unica per fronteggiare davvero il diffondersi del virus. Ora più che mai bisogna remare tutti nella stessa direzione, senza polemiche per tutelare la salute dei cittadini”.

Intanto è arrivato il via libera definitivo dell’Aula del Senato al dl sull’emergenza coronavirus. Il testo è stato approvato a Palazzo Madama con 234 voti a favore, cinque astenuti e nessun contrario. Gli italiani dovranno cambiare stile di vita almeno per 30 giorni. Niente strette di mano, niente abbracci, distanze di un metro tra le persone (LEGGI QUI). Il governo ha emanato dunque nuove regole per cercare di fermare la trasmissione del Covid-19. Il comitato tecnico scientifico voluto da Conte ha inviato al ministero della Salute le raccomandazioni da rivolgere a tutti gli italiani e sono state recepite in un apposito Dpcm appena varato.