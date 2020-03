Coronavirus, nuove regole per tutti: distanza 1 metro, niente baci e abbracci, anziani a casa

Niente baci, abbracci e strette di mano, distanza di un metro, anziani over 75 a casa e stop alle manifestazioni sportive per i prossimi 30 giorni: ecco alcune delle misure di sicurezza emanate dal governo

ROMA – Il governo ha emanato nuove regole per cercare di fermare la trasmissione del Covid-19. Il comitato tecnico scientifico voluto da Conte ha inviato al ministero della Salute le raccomandazioni da rivolgere a tutti gli italiani e verranno recepite in un Dpcm che dovrebbe essere varato già nelle prossime ore, senza attendere la scadenza delle misure adottate domenica scorsa. Le raccomandazioni avranno validità per 30 giorni, ma il provvedimento sarà rivalutato ogni settimana e rimodulato rispetto all’evolversi dell’epidemia.

Mantenere distanza di un metro ed evitare contatti

Lavaggio frequente delle mani; igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno 1 metro; salutarsi da lontano senza baci, abbracci o strette di mano; evitare scambi di bottiglie, bicchieri in particolare durante attività sportive. Si richiede ai Comuni, agli enti territoriali, alle associazioni culturali, associazioni sportive, al mondo della comunicazione di offrire attività ricreative individuali alternative, che promuovano e favoriscano le attività all’aperto (senza assembramenti) o presso il proprio domicilio; non uscire anche se si ha soltanto un po’ di febbre e non c’è alcun sospetto di aver contratto la malattia.

Anziani a casa

Rimanere a casa se si hanno più di 75 anni oppure 65 ma non si è in buona salute; evitando contatti e vita sociale, anche per chi ha solo qualche linea di febbre e non è mai stato nelle zone a rischio contagio Coronavirus o non è mai entrato in contatto con possibili positivi. Nonché l’invito agli over 75 e alle persone sopra i 65 con patologie di evitare i luoghi affollati.

Stop a sport a porte aperte e eventi pubblici

Tutti gli eventi sportivi, dunque anche le partite del campionato, saranno disputati a porte chiuse. Saranno rinviati a data da destinarsi incontri pubblici, convegni e congressi, in particolare quelli che riguardano il settore sanitario in modo da liberare medici e personale e averli a disposizione per fronteggiare la situazione. Sarà vietato accompagnare persone nei Pronto soccorso e si limiteranno gli accessi nelle cliniche private e negli ospizi.

In Italia 2263 contagiati, 79 morti, 160 guariti

Ecco i casi di coronavirus accertati Regione per regione

1520 in Lombardia:

_Bergamo 372; Lodi 482; Cremona 287 in fase di verifica e aggiornamento 36; Pavia 122; Brescia 86; Milano 93; Monza Brianza 9; Mantova 15; Varese 7; Sondrio 3; Como 4; Lecco 4.

_420 in Emilia-Romagna:

Piacenza 256; Parma 84; Modena 33; Rimini 24; Reggio Emilia 14; Bologna 6; Ravenna 2; Forlì Cesena 1; Ferrara 0

_307 in Veneto:

Padova 144; Treviso 82; Venezia 48; Verona 17 in fase di verifica e aggiornamento 5; Vicenza 5; Belluno 5; Rovigo 1

_56 in Piemonte:

Torino 7; Novara 3; Asti 40; Vercelli 1; Alessandria 1; Verbano-Cusio-Ossola 4

_61 nelle Marche:

Pesaro 55; Ancona 5; Macerata 1

_30 in Campania:

Napoli 30

_24 in Liguria:

Savona 20; Imperia 2; Genova 1; La Spezia 1

_19 in Toscana:

Firenze 7; Siena 3; Massa Carrara 3; Pistoia 1; Lucca 3; Arezzo 2

_14 nel Lazio:

Roma 14

_13 in Friuli Venezia Giulia:

Trieste 2; Gorizia 3; Udine 8

_8 in Umbria:

Perugia 1; Terni 1; Umbria da verificare 6

_7 in Sicilia:

Palermo 3; Sicilia da aggiornare 3; Catania 1

_6 in Abruzzo:

Teramo 3; Pescara 1; L’aquila 1; Abruzzo da verificare 1

_6 in Puglia:

Taranto 3; Bari 2; Foggia 1

_4 nella Provincia autonoma di Trento:

_3 Molise:

Campobasso

_1 Basilicata:

Potenza

_1 Calabria:

Cetraro (Cosenza)

_1 nella Provincia autonoma di Bolzano

_2 Sardegna:

Cagliari