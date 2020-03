Consumatori sempre più attenti alla salute, al bando i prodotti ricchi di zucchero

I consumatori, più che grassi e sale, evitano gli zuccheri, percepiti come peggiori per la salute rispetto agli altri

COSENZA – Tra i banchi del supermercato c’è un nemico più nemico degli altri: lo zucchero. E, secondo i consumatori, è peggiore dei grassi e del sale, per i quali si tende a chiudere un occhio in più. E’ quanto emerge da uno studio dell’Università di Nottingham che, grazie a un sondaggio i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Human Nutrition and Dietetics, ha fatto notare come proprio gli alimenti con un alto contenuto di zuccheri vengono di gran lunga percepiti come peggiori per la salute, rispetto a quelli con un eccesso di grassi, di grassi saturi e di sale. La ricerca è stata condotta su 858 persone usando il sistema dell’etichetta-semaforo: un modo che permette, proprio attraverso i colori verde, giallo e rosso sugli imballaggi, di avvicinarsi con più o meno fiducia su un prodotto alimentare e che descrivono in modo immediato la salubrità degli alimenti stessi. I prodotti con un alto contenuto di zucchero sono stati di gran lunga percepiti come i peggiori per la salute. I risultati invece dei prodotti con un eccesso di grassi, grassi saturi e sale sono stati invece meno scoraggianti. E i consumatori hanno comunque seguito i suggerimenti del semaforo: quelli contrassegnati con un’etichetta rossa sono stati evitati molto di più.