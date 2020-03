Coronavirus, voli per l’Italia cancellati e modificati dalle compagnie aeree

Da Lufthansa a EasyJet decine di compagnie hanno rivisto i loro voli per l’Italia. Ecco tutti i cambiamenti previsti e i blocchi sulle nostre rotte

La grande fuga dall’Italia per paura del Coronavirus fa moltiplicare le cancellazioni e le rimodulazioni dei voli aerei da e verso il nostro Paese. E anche Alitalia si adegua, eliminando i collegamenti su 38 rotte a causa del gran numero di posti lasciati vuoti. Tra defezioni dei passeggeri e crollo delle prenotazioni, le compagnie aeree stanno di giorno in giorno ricalibrando i collegamenti – come nel caso di British Airways, Brussels Airline e anche EasyJet – e in alcuni casi hanno decretato il blocco sulle nostre rotte.

L’ELENCO DELLE ULTIME MISURE

Lufthansa “ridurrà la capacità dei voli verso l’Italia”. La decisione coinvolge i voli verso Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa. Lufthansa estende la sospensione dei voli verso la Cina continentale fino al 24 aprile e verso Teheran fino al 30 aprile.

L’Uzbekistan sospende il volo diretto con Roma – L’Uzbekistan Airways ha sospeso i voli per Tokyo e Roma dal 1° marzo. “L’Uzbekistan Airways sospende temporaneamente i voli regolari per Tokyo e Roma il 1° marzo a causa dello scoppio del coronavirus in Giappone e in Italia”, ha dichiarato la compagnia aerea in un comunicato. Tutti coloro che arrivano da paesi che hanno registrato casi di coronavirus saranno messi in quarantena per 14 giorni. Come riportato domenica, i voli regolari per Seul saranno temporaneamente sospesi nella stessa data.

Delta sospende temporaneamente i voli N.Y.-Milano – Delta Airline ha annunciato che sospende tutti i voli per Milano sino al primo maggio. Proseguiranno invece i collegamenti

American Airlines sospende voli su Milano – American Airlines ha reso noto di aver sospeso sino al 24 aprile tutti i voli da e per Milano, dall’aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami

La Turchia sospende voli per l’Italia – La Turchia ha deciso la sospensione a tempo indeterminato di tutti i collegamenti aerei con l’Italia.

Wizz air sospende volo Podgorica-Milano – La compagnia low cost ungherese Wizz air ha annunciato la sospensione del collegamento aereo fra Podgorica e Milano fino al 2 aprile

Rep.Dominicana, sospesi un mese voli da Milano – La Repubblica Dominicana ha annunciato di avere deciso la sospensione per 30 giorni di quattro voli settimanali provenienti da Milano.

Il Libano vieta l’ingresso a chi arriva dall’Italia – Il Libano vieta l’ingresso nel Paese a tutti i passeggeri di voli provenienti dall’Italia a meno che non siano cittadini libanesi o stranieri che abbiano un permesso di residenza nel paese.

British Airways e Iberia, ridotta capacità voli per Italia – “La capacità sulle rotte italiane per marzo è stata significativamente ridotta attraverso un mix di cancellazioni e il cambiamento della dimensione degli aerei e ulteriori riduzioni di capacità saranno attivate nei prossimi giorni. Ci attendiamo di attuare una riduzione di capacità anche attraverso il nostro più ampio network a corto raggio”. Lo afferma Iag, il gruppo che controlla British Airways e Iberia