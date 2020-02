Coronavirus, 10 morti e 322 contagi in Italia. In Sicilia salgono a 3 i positivi al virus

L’aggiornamento dei numeri nella conferenza stampa della Protezione Civile delle 18. Morti nelle ultime ore 3 ultraottantenni che portano a 10 i decessi. A Palermo, oltre alla donna bergamasca già positiva, si aggiungono altre due persone tutte della stessa comitiva

.

ROMA – Salgono a 10 le vittime accertate con coronavirus in Italia: tre ultraottantenni sono deceduti nelle ultime ore. Si tratta di un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anno di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario straordinario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile che ha fornito il nuovo bollettino con i dati aggiornati. Salgono a 322 i contagiati in Italia per il Coronavirus. A Palermo, oltre alla donna positiva questa mattina, si aggiungono altre due persone trovate positive e che fanno parte di una comitiva di turisti arrivati dalla Lombardia e che si trova in quarantena all’interno di un Hotel del centro.

Rezza “focali circoscritti”

Il capo del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa stampa in Protezione Civile ha dichiarato che “Il coronavirus circolava in Italia già diversi giorni prima che venisse fuori il cosiddetto “paziente 1 ed è ormai è un dato certo. Per fortuna – ha aggiunto – al momento abbiamo dei focolai abbastanza circoscritti“.

L’incremento dei 28 casi nuovi registrati in Lombardia, la regione più colpita che ha portato il totale nella regione a 240 casi. Altri 42 casi di contagio in Veneto, 23 in Emilia Romagna, due in Toscana, tre nel Lazio, tre in Piemonte, tre in Sicilia, uno in Alto Adige, uno in Liguria. C’è il primo caso di coronavirus anche a Barcellona: si tratta di una donna italiana di 36 anni residente in Spagna. Era appena rientrata da un viaggio in Italia tra Bergamo e Milano.

I dati della protezione civile alle ore 18

322 persone colpite da Covid-19 di cui : 10 deceduti 1 dimesso (guarito)

:

Nelle singole Regioni il numero di contagiati è il seguente:

Regione Lombardia: 240

Regione Veneto: 43

Regione Emilia Romagna: 26

Regione Piemonte:3

Lazio: 3 (i 2 turisti cinesi e il ricercatore dimesso)

Toscana: 2

Sicilia: 3

Liguria: 1

Provincia Autonoma di Bolzano: 1

LA CONFERENZA STAMPA