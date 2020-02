Tragico incidente nel tarantino: tre vittime, tra queste un 49enne di Rose

Oltre alle tre vittime si contano tre feriti. Le cause sono ancora in corso di accertamento

PUGLIA – Un terribile incidente si è verificato ieri mattina, lungo la statale 100 Taranto-Bari, in Puglia nei pressi dello svincolo tra Mottola e San Basilio. Tre le vittime del tragico schianto: una di queste è un 49enne di Rose, Giuseppe Terranova. A perdere la vita, oltre al cosentino, due persone di Gravina di Puglia: Salvatore Festa e Santino Luoidice.

L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda, rimasta coinvolta nell’impatto con una Fiat Multipla, sulla quale viaggiavano i due pugliesi e con un autoarticolato Scania. Oltre alle tre vittime si contano tre feriti: due passeggeri della Multipla e il conducente del tir. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del Fuoco e personale Anas per mettere in sicurezza il tratto di strada. Su disposizione della Procura di Taranto, nella persona del Pubblico Ministero di turno, i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro.

Fonte foto Quotidiano di Puglia