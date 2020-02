Sanremo, trionfa Diodato che vince il premio Mia Martini. Giallo sulla “spoilerata” di Sky

Il cantante pugliese trionfa con il brano Fai rumore che vince anche il premio della critica. Al secondo posto Gabbani con Viceversa e terzi i Pinguini Tattici Nucleari. Su Internet utenti scatenati: mentre l’annuncio del vincitore è avvenuto intorno alle 2 di notte, il rullo di SkyTg 24 aveva già spoilerato il nome del vincitore

.

Con il brano Fai rumore, è Diodato il vincitore della 70/a edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto Francesco Gabbani con Viceversa. Terzi i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr. Il cantante pugliese si aggiudica anche il premio della critica “Mia Martini” e quello della della Sala Stampa “Lucio Dalla”. Il cantante pugliese vinve alla sua terza partecipazione a Sanremo: nel 2012 arrivò secondo nelle Nuove proposte con Babilonia, battuto da Rocco Hunt, ma vinse il premio della giuria, mentre nel 2018 si è classificato ottavo in coppia con Roy Paci. Gli altri premi della giuria sono andati a Rancore con il brano Eden che si è aggiudicato Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo, assegnato dalla Giuria degli esperti. A Tosca con il brano Ho amato tutto il premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival. Il brano Viceversa di Francesco Gabbani si aggiudica il premio TIMMUSIC, attribuito al brano in concorso più ascoltato in streaming sulla piattaforma TIM dedicata alla musica digitale.

Ma poco prima delle 2 di notte, orario nel quale alla fine di un’estenuante maratona di quasi di quasi 5 ore Amadeus ha finalmente letto il nome del vincitore, SkyTg 24 aveva già “spoilerato” nel proprio rullo informativo, circa 40 minuti prima, il nome del vincitore di Sanremo. Probabilmente si è trattato di un semplice ma tragico errore, ma l’effetto è stato quello di rovinare la sorpresa. Anche perchè gli utenti si sono scatenati e l’immagine ha fatto ovviamente il giro del Web arrivando anche nella sala stampa dell’Ariston.

Questa la classifica finale della 70′ edizione del festival di Sanremo

1) Diodato

2) Gabbani

3) Pinguini Tattici Nucleari

4) Le Vibrazioni

5) Piero Pelù

6) Tosca

7) Elodie

8) Achille Lauro

9) Irene Grandi

10) Rancore

11) Raphael Gualazzi

12) Levante

13) Anastasio

14) Alberto Urso

15) Marco Masini

16) Paolo Jannacci

17) Rita Pavone

18) Michele Zarrillo

19) Enrico Nigiotti

20) Giordana Angi

21) Elettra Lamborghini

22) Junior Cally

23) Riki