Isolato il virus cinese allo Spallanzani di Roma: “Ora sarà più facile trattarlo e bloccare la diffusione”

Nonostante il virus fosse già stato isolato in Cina, l’Italia è il primo Paese europeo ad aver raggiunto questo risultato, con un’equipe tutta al femminile

ROMA – Il codice genetico del Coronavirus è stato isolato anche allo Spallanzani di Roma (dieci giorni fa era stato isolato in Cina). Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa.

“Aver isolato il virus – ha detto Speranza – significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo.”

“Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca”, ha detto ancora il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito.

Si tratta di un passaggio importante: nonostante il virus fosse già stato isolato in Cina, l’Italia è il primo Paese europeo ad aver raggiunto questo risultato, con un’equipe tutta al femminile. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è già stata depositata nel database GenBank: «A breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale».

Maria Capobianchi: la ricercatrice a capo del team che ha isolato il Coronavirus

“Adesso sarà più semplice trovare un vaccino per il Coronavirus, la coltivazione del virus è un fatto fondamentale per qualsiasi allestimento credibile di presidi e nuove strategie. Avere a disposizione il virus significa partire da una buona base.” Lo ha detto la direttrice del laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani Capobianchi.

Il Presidente Giuseppe Conte

“Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il Coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo delle cure. Un grande plauso a ricercatori e staff medico dello Spallanzani. Orgogliosi del nostro Servizio sanitario nazionale, tra i migliori a livello mondiale“. Lo scrive sui canali social il premier Giuseppe Conte.

Siclari (FI): “i nostri ricercatori sono una vera eccellenza a livello mondiale”

“I virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. Questo dimostra ancora una volta che i nostri ricercatori sono una vera eccellenza a livello mondiale. Ci vorrà del tempo per avere vaccini e terapia, ma quello annunciato oggi, indica che i nostri scienziati stanno seguendo il percorso giusto per aiutare tutti. Adesso il Governo finanzi la ricerca per i vaccini e le terapie intensive“. Lo ha dichiarato il senatore forzista capogruppo in commissione igiene e sanità pubblica Marco Siclari esaltando il risultato enorme ottenuto dai ricercatori italiani che in pochissimo tempo hanno isolato il virus che ad oggi era stato isolato soltanto dalla Cina e dall’Australia.