Concorso Polizia di Stato 2020. Bando per l’assunzione di 1.650 agenti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani. Le domande di partecipazione potranno essere presentate dal 1° febbraio 2020 alle ore 23.59 del 2 marzo 2020.

Dopo l’arma dei Carabinieri, anche per la Polizia di Stato è tempo di concorsi. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2020), il bando di concorso, aperto ai civili, per l’assunzione di 1650 posti allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti e indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020. I posti riservati invece ai VFP1/VFP4 saranno 1350.

Domande solo on-line

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2020 alle ore 23.59 del 2 marzo 2020, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo corsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona “Concorso pubblico”).

Il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di residenza. Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile a questo indirizzo: sul proprio PC e dotarsi di lettore di smart card del tipo “contactless reader”.

Per partecipare bisogna non aver compiuto 26 anni. Come titolo di studio è richiesto Il diploma per i civili, mentre per per i militari sarà invece sufficiente la licenza media. Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestato, per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso. Come indicato nel bando, dopo la prova scritta il concorso si svolgerà in base alle seguenti fasi: accertamento dell’efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali.

