Virus cinese, Lufthansa e British sospendono i voli. Codacons “lo faccia anche l’Italia”

Le compagnie aeree British Airways, United Airlines, American Airlines e Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per la Cina. L’ultima in ordine di tempo ad annunciare lo stop è stata la principale compagnia americana. Tutti i collegamenti da Los Angeles a Shangai e Pechino saranno sospesi dal 9 febbraio fino al 27 marzo. Così anche Lufthansa che ha deciso di cancellare tutti i voli da e per il Paese asiatico. A darne conferma la compagnia aerea tedesca dopo una prima indiscrezione pubblicata dalla Bild. Nel frattempo Il volo organizzato dalla Farnesina per rimpatriare gli italiani bloccati a Wuhan, la città cinese maggiormente coinvolta dal nuovo coronavirus, partirà domani. L’aereo raggiungerà l’aeroporto di Wuhan con a bordo personale medico specializzato. All’arrivo in Italia i connazionali seguiranno un protocollo sanitario definito dal Ministero.

Codacons “bloccare tutti i voli in italia per la Cina”

Dopo la decisione di British Airways (a cui si è aggiunta Lufthansa) di sospendere tutti i voli da e per la Cina per via dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus, il Codacons si rivolge oggi all’Enac, chiedendo di bloccare tutti i collegamenti aerei tra l’Italia e la Cina. La decisione di British Airways ha fatto da apripista e, come già successo in situazioni analoghe, nelle prossime ore altre compagnie aeree di tutto il mondo adotteranno provvedimenti analoghi – spiega il Codacons – L’esigenza di tutelare i cittadini ed evitare il diffondersi del virus anche in Italia impone l’adozione di misure urgenti, che devono partire proprio dalla sospensione dei collegamenti aerei: per questo chiediamo che in questa fase delicata l’Enac blocchi nel nostro paese i voli da e per la Cina, attualmente operati da diverse compagnie tra cui Air China e China Eastern che collegano l’Italia a città come Pechino e Shanghai, a tutela della salute pubblica – conclude l’associazione – e fino a che non vi saranno adeguate garanzie per i passeggeri”.