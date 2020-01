eToro: piattaforma valida per il trading online?

Quando si parla di trading sui mercati finanziari è naturale domandarsi se una piattaforma, che gode anche di una certa fama, sia realmente funzionale o se, al contrario, si tratti delle solite false promesse di guadagno di cui il web è pieno

Tra i broker più famosi spicca, sicuramente, eToro. Da anni considerato uno dei broker migliori consta di un notevole numero di utenti in tutto il mondo. Per approfondire meglio l’argomento, questo articolo proporrà una recensione della piattaforma di trading eToro, così da comprendere se potrebbe rivelarsi la scelta giusta per i propri investimenti,

eToro: è una truffa?

Per rassicurare gli investitori che ancora non possiedono le conoscenze giuste riguardo ai broker più affidabili, bisogna subito chiarire che eToro non è assolutamente una truffa.

Lo scopo di questo broker non è far perdere il capitale ai propri utenti. Al contrario, offre una piattaforma completa per agevolargli il cammino verso negoziazioni consapevoli e vincenti.

Il primo modo per capire se una piattaforma è sicura ed affidabile o meno, è verificarne le regolamentazioni. Nello specifico caso di questo broker, è autorizzato legalmente ad operare poiché supervisionato dai maggiori enti di controllo, il cui scopo è rendere i mercati chiari e trasparenti. Dunque, il fine delle normative imposte da tali organi è salvaguardare gli interessi dei trader.

Piattaforma eToro: cosa offre ai principianti?

Trattandosi di un broker scelto da numero utenti, appare chiaro che offra strumenti e funzioni validi come supporto ai novizi trader.

Prima di tutto, offre una piattaforma estremamente chiara e semplice da utilizzare, così da permettere ai propri clienti di focalizzarsi sulla propria attività.

Inoltre, per coloro che ancora non sono pronti a negoziare in maniera autonoma, esistono due possibilità per affacciarsi ai mercati finanziarsi senza correre rischi:

Conto demo ;

; Copy Trading.

Cos’è un conto demo?

Il conto demo proposto da eToro s’impone come una valida soluzione per iniziare a fare trading senza mettere a repentaglio il proprio capitale, soprattutto se si parte da cifre esigue.

In termini semplici, il broker fornisce una piattaforma virtuale, speculare a quella reale, con la quale operare su mercati, dai prezzi aggiornati, ma senza utilizzare il proprio denaro.

Dunque, si potrà utilizzare del denaro virtuale per testare l’eventuale riuscita delle strategie elaborate e, nel contempo, prender confidenza con strumenti finanziati fino ad ora sconosciuti.

Naturalmente, essendo una simulazione, non comporta alcun rendimento se si effettuano le mosse giuste, così come nessuna perdita peserà sul proprio capitale.

Il conto demo è un vantaggio da non sottovalutare, poiché interamente gratuito e facile da ottenere.

Copy Trading: come funziona?

Una delle funzioni introdotte da eToro, che ne hanno sancito la fama è il Copy Trading. Si tratta di un’ulteriore opportunità per cimentarsi con cautela nel mondo delle finanze.

In termini semplici, il Copy Trading consente di selezionare degli investitori, seguirli e le operazioni da loro effettuate, saranno replicate in automatico sul proprio profilo.

Ogni trader possibilmente seguibile è dotato di uno storico, consultabile da tutti, che mostra i rendimenti passati. Tutto ciò facilita la propria ricerca e consente di optare esclusivamente per investitori con obiettivi in comune.

Si consiglia di seguirne diversi, così da diversificare il proprio portafoglio e avere maggiori possibilità di arginare il rischio.

Dunque, questa funzione potrebbe rivelarsi utile per registrare risultati positivi sin da subito e conoscere le migliori strategie di mercato.

Opinioni sulla piattaforma eToro

Dopo aver constatato che il broker non è legato alle solite truffe di cui si sente spesso parlare, bisogna capire se offre servizi concretamente validi in termini di rendimenti.

Con 4 milioni di utenti in tutto il mondo, risulta evidente che consente di fare trading di alto livello.

Piattaforma dinamica e adatta a qualsiasi tipologia di trader, potrebbe rivelarsi la scelta giusta per un’ottima esperienza di trading.