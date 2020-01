WhatsApp in tilt anche in Italia, problemi con l’invio di foto e video

Impossibile inviare audio, video, gif, foto e stickers per problemi tecnici

ROMA – WhatsApp in tilt anche in Italia. Le comunicazioni attraverso la popolare app di messaggistica sono condizionate da problemi tecnici, come segnalano utenti di diversi paesi. In particolare il profilo Twitter @Wabetainfo, sempre informato sulle novità dell’app, evidenzia che è impossibile inviare audio, video, gif, foto e stickers. Il tweet è seguito da repliche di utenti che scrivono dal Brasile, dall’Indonesia, dall’India, dal Pakistan per segnalare problemi. E, prevedibilmente, l’hashtag #whatsappdown schizza al top tra le tendenze.