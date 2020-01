I supermercati più convenienti. Si possono risparmiare fino a 1.300 euro l’anno

L’inchiesta di Altroconsumo che ha analizzato più di mille punti vendita in tutta Italia e messo sotto la lente d’ingrandimento un totale di oltre 1 milione e 300 mila prezzi. Cambiando le abitudini (o supermercato) si può risparmiare fino a 1.200 euro all’anno, ma solo al nord. A Cosenza risparmio massimo di soli 467 euro

.

COSENZA – Sulla spesa si può risparmiare tanto anche solo cambiando le abitudini. Una possibilità è scegliere il punto vendita più conveniente, invece di quello sotto casa: anche solo questo può ridurre il costo del carrello di centinaia di euro l’anno. Arriva l’inchiesta realizzata di Altroconsumo su supermercati, ipermercati e discount in 69 città per scoprire qual è il posto più conveniente per fare la spesa. Se la lista della spesa ci accomuna, il conto da pagare non è assolutamente scontato: l’inchiesta prezzi che Altroconsumo ha realizzato per il 2019 svela ancora una volta che fare la spesa in un certo modo e in uno specifico supermercato fa davvero la differenza: nel caso migliore, a Rovigo, fino a quasi 1.300 euro il risparmio all’anno per una famiglia.

Sicilia e Calabria regioni più care per fare la spesa

Sicilia e Calabria sono le regioni più care d’Italia per fare la spesa al supermercato. In particolare a Cosenza, il risparmio massimo può arrivare a 476 €, mentre Cremona è invece la città dove ci sono le maggiori possibilità di risparmio tra un punto vendita e l’altro, segno di vivace concorrenza e con un risparmio che arriva a sfiorare 1.300 euro. Rovigo è la città in cui si può fare la spesa più conveniente dell’inchiesta scegliendo il supermercato Conad Spesa Facile. In questa città una famiglia spende circa 5.500 euro l’anno, ovvero mille euro in meno rispetto alla media del costo annuale della spesa secondo i dati Istat (6.504 euro nel 2018).