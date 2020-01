Influenza da record, colpiti oltre 1 milione e mezzo di italiani

In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 9,9 casi per mille assistiti

MILANO – Appena concluse le feste è tempo di bilanci: quello sulla salute ha interessato maggiormente gli italiani costretti a letto durante il Natale a causa dell’influenza. Oltre un milione e mezzo di influenzati. Nella 52esima settimana del 2019 (quella dal 23 al 29 dicembre) è stato segnato comunque un lieve calo del numero di casi di influenza, dovuto alla chiusura delle scuole durante le festività natalizie. Il numero stimato in questa settimana è pari a circa 225.000 (a confronto con i 247mila della settimana precedente) per un totale – dall’inizio della sorveglianza – di circa 1.587.000 casi. E’ quanto rivela la rete di sorveglianza ‘Influnet’ dell’Istituto superiore di sanità. In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 9,9 casi per mille assistiti.

Mentre il numero di contagi inizia a aumentare sensibilmente, a mettere in guardia sono il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). I primi rilevamenti per la stagione in corso indicano la co-circolazione di virus influenzali di tipo A (71%) e B (29%) nella regione europea dell’Oms. In questa fase iniziale della stagione influenzale europea, “non vi sono prove di un significativo eccesso di mortalità”. Tuttavia, il virus dell’influenza di tipo A (H3N2) è tipicamente associato a gravi impatti sulla salute tra persone di 60 anni e oltre, come osservato nelle precedenti stagioni”.