Bitcoin: le previsioni per il 2020

Il Bitcoin è la prima valuta digitale, nonché quella che ha interamente rivoluzionato il mondo del degli scambi finanziari in rete

.

Caratterizzato da una crescita esponenziale sin dalla sua prima apparizione, cioè il 2009, il BTC è sempre al centro dell’interesse di molteplici investitori. Il mercato criptovalutario, seppur emergente, potrebbe risultare un’idea più che allettante. In questo articolo analizzeremo il destino del Bitcoin, così da comprendere se la madre di tutte le criptovalute possa avere un futuro solido nel 2020 oppure se sono in vista nuovi crolli.

Perché si punta sul Bitcoin?

Il Bitcoin è sul mercato sin dal 2009, fase iniziale in cui molti investitori risultarono scettici verso tale tipo di valuta.

In effetti, si tratta di una moneta virtuale e decentralizzata. Ciò significa che non è sottoposta al controllo di alcun ente, né governativo, né bancario. In più, si basa su sistemi crittografici che rendono le transazioni sicure e sono persino possibili in forma anonima. Il destato interesse verso la prima crypto mai realizzata in assoluto non ha fatto altro che crescere in questi anni e, nonostante periodi di forti oscillazioni, si è sempre rivelata una delle migliori scelte su cui puntare.

Il mercato criptovalutario consta di caratteristiche potenzialmente vantaggiose: forte liquidità e liquidità giornaliera. Tradotto in termini di rendimento, potrebbero essere ottimi elementi da poter sfruttare a proprio favore, soprattutto se si opta per posizioni short da chiudere in giornata.

Dunque, coloro che vogliono puntare ad ottenere risultati positivi grazie alle oscillazioni dei prezzi sul mercato, non possono non considerare questa moneta digitale. Inoltre, la curiosità globale verso il Bitcoin non ha fatto che accrescere la propria importanza sul mercato, innalzandone il valore.

Quale sarà il futuro del Bitcoin?

Per gli investitori è necessario formulare analisi tecniche precise e corrette, per quanto possibile. Per tale motivo, iniziamo ad analizzare lo scenario prossimo per definire quale sarà la tendenza che il BTC seguirà il prossimo, e ormai vicinissimo, anno. Stando ad un noto programmatore, per il 2020 la valuta digitale in questione potrebbe raggiungere 1 milione di dollari. Naturalmente, si tratta di una previsione improntata verso l’ottimismo, ma è frutto di ragionamenti ben precisi.

Per precisare meglio la situazione, è necessario sapere che l’influenza delle criptovalute è molto più imponente in questi ultimi tempi, così che potrebbero affiancare le monete tradizionali. Per questo motivo, una maggiore adozione del denaro virtuale non farebbe altro che continuare a dare valore al Bitcoin stesso. Il motivo non è scontato come sembra: la crypto ha ormai raggiunto i 18 milioni di unità, e il tetto massimo è di 21 milioni.

Dunque, un asset con una minore scambiabilità, potrebbe attirare ancor più l’attenzione degli investitori in tutto il mondo.

Come investire sul Bitcoin

Una delle opzioni d’investimento maggiormente apprezzata in questi ultimi tempi riguarda l’utilizzo di apposite piattaforme di trading CFD.

Mediante tali piattaforme è possibile negoziare sul BTC senza dover pagare commissioni o costi di gestione. In più, sono presenti diversi strumenti fondamentali per formulare una corretta analisi di mercato. Infatti, per i meno esperti, è importante studiare i termini tecnici appartenenti al mondo del trading per evitare di ritrovarsi senza sapere come agire.

Le piattaforme migliori non sono solo gratuite, ma anche chiare ed intuitive da utilizzare.

Consultare i grafici aggiornati in tempo reale, servirsi di segnali di trading e restare informati sui diversi fattori che potrebbero influire sull’andamento del BTC è fondamentale per un’analisi tecnica precisa e che conduca ai risultati sperati. Non bisogna sperare che il mercato segua sempre una linea positiva per ottenere i risultati sperati. Con il trading CFD si può avere una doppia chance per fare investimenti proficui: che il mercato sia rialzista o ribassista non conta.