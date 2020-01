Per il Times la  Meloni è tra i 20 volti che possono ‘plasmare’ il mondo

Secondo il quotidiano inglese la presidente di Fratelli d’Italia fa parte dei 20 personaggi che saranno influenti nel 2020

Giorgia Meloni conquista una delle classifiche del Times grazie al comizio rap – poi diventato un vero tormentone sul web – nel quale la leader di Fdi gridava a piena voce ‘sono Giorgia, sono una donna, sono una madre sono cristiana’. Il tormentone ha particolarmente colpito il quotidiano inglese, che ha deciso di inserire la Meloni nei venti personaggi che potrebbero cambiare il 2020. “Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni è diventata virale in novembre, è nata una stella – scrive il Times – ora il Partito Fratelli d’Italia di Meloni è al 10% nei sondaggi rispetto al 4,4% delle elezioni del 2018 e ruba voti alla Lega di Matteo Salvini. Malgrado il suo status di stella nascente, Meloni è stata ministro con Silvio Berlusconi nel 2008 e ciò fa di lei una abile veterana”. Meloni è l’unica italiana in una lista che presenta molte sorprese. Con Meloni, Valerie Pécresse (governatrice dell’Ile-de-France), Christopeher Luxon (ex amministratore delegato di Air New Zealand e leader del Partito nazionale neozelandese), David Hogg (il liceale che umilia Fox e la lobby pro-armi), Yegor Zhukov (attivista 21enne arrestato a Mosca), David Adedeji Adeleke-Davido (cantante, cantautore e produttore discografico di origini americane), Princess Leonor (principessa delle Asturie, di Gerona e di Viana, duchessa di Montblanc, contessa di Cervera e signora di Balaguer), Jimmy Sham (coordinatore del movimento pro-democrazia che nel 2014 a Hong Kong diede il via a Movimento deglI ombrelli) , Gideon Saar (politico israeliano sconfitto da Netanyahu alle elezioni del dicembre 2019), Yuri Dud (blogger di YouTube specializzato in interviste a celebrità), Amit Shah (ministro dell’Interno indiano), Shinjiro Koizumi, Isabel Schnabel, Mikulas Minar, Markus Soder, Qassem Soleimani, Florence Pugh.