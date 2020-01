Bonus famiglia 2020: tutti i benefici a favore dei neogenitori introdotti dalla Legge di Bilancio

La novità assoluta di questa Manovra è senza dubbio il bonus latte artificiale, un contributo di 400 euro annui a sostegno delle mamme che non possono allattare

ROMA – Bonus famiglia 2020, tante le novità introdotte con la Legge di Bilancio a sostegno del nucleo familiare. Tra gli incentivi confermati per quest’anno appena iniziato troviamo il bonus mamme domani, il bonus bebè e asilo nido. La novità assoluta di questa Manovra è senza dubbio il bonus latte artificiale, un contributo di 400 euro annui a sostegno delle mamme che non possono allattare in modo naturale a causa di patologie accertate.

Inoltre, è stato istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal quale verranno erogati i bonus e le agevolazioni a partire dal 2021. Il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” ha in dotazione 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.244 milioni di euro per il 2022. Tra le novità del prossimo anno c’è anche il bonus seggiolino, di importo pari a 30 euro per l’acquisto dei nuovi dispositivi.

Ecco nel dettaglio tutti i bonus famiglia previsti per questo 2020.

Bonus famiglia, contributo asilo nido 2020

Il bonus nido è stato rivisto e corretto in base a nuove fasce ISEE. In particolare, verrà erogato:un bonus di fino a 3.000 euro ai nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro; un bonus di 2.500 ai nuclei familiari con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro. Alle famiglie con redditi alti il contributo sarà comunque riconosciuto, fino ad un massimo di 1.500 euro, che è l’importo base del bonus asilo nido.

Bonus famiglia, assegno di natalità per i nuovi nati 2020

Anche per il bonus bebè 2020 è previsto un potenziamento. Aumenta, infatti, la platea dei beneficiari del bonus bebè, visto che la Legge di Bilancio ha eliminato il requisito ISEE ha cambiato l’importo dell’assegno di natalità riconosciuto ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020. Il modello ISEE per il bonus bebè servirà esclusivamente a calcolare l’importo riconosciuto: l’aumento arriverà fino a 1.920 euro per le famiglie con redditi bassi, ma la base dell’assegno sarà pari a 80 euro per tutti. Per fare domanda è necessario attendere la circolare dell’INPS.

Bonus famiglia, il bonus mamma domani 2020

Il bonus mamme domani fa parte delle agevolazioni che in un primo momento sembravano sulla strada dell’abolizione. Confermato invece anche per il 2020 il bonus di 800 euro erogato dall’INPS come premio nascita. Spetta sia alle donne in gravidanza, superato il settimo mese, sia alle famiglie che adottano o accolgono un bambino o una bambina in affidamento.

Il bonus latte 2020 tra le novità per le famiglie

Il bonus latte 2020 è una novità assoluta della Legge di Bilancio. Consiste in un contributo di 400 euro annui, erogato per i primi sei mesi di vita del bambino. Si tratta di un’agevolazione pensata a sostegno delle mamme che per problemi di salute accertati non possono allattare in modo naturale. Sarà un decreto del Ministero della Salute entro marzo a stabilire i requisiti economici e a individuare le patologie per l’accesso al bonus.

Il bonus seggiolini 2020 tra le novità per le famiglie

L’altra novità assoluta del 2020 è il seggiolino antiabbandono, diventato obbligatorio a sorpresa dal 7 novembre 2019 per i bambini con età inferiore a 4 anni. Le sanzioni, però, non inizieranno fino al 6 marzo 2020. Per il 2019 e per il 2020 sarà riconosciuto un bonus 2020 di importo pari a 30 euro per l’acquisto dei nuovi dispositivi. È il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 a fissare le regole dell’agevolazione. Le altre agevolazioni previste nel bonus famiglia 2020

Tra le agevolazioni previste per il 2020, confermata la Carta Famiglia, che ha una validità di due anni. Farà parte dei bonus famiglia 2020 anche il bonus 18 anni, cioè l’incentivo di 500 euro introdotto con la Legge di Stabilità 2016. Introdotto dal Governo Renzi, è un contributo economico ai ragazzi e alle ragazze che compiono 18 anni nel 2020 e che potranno spendere questi soldi in attività legate alla cultura: visite a mostre, musei, aree archeologiche, ma anche biglietti per cinema e teatro, libri (non solo scolastici).

Pacchetto Sanità e novità dei bonus famiglia 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha abolito il superticket, ma la disposizione entrerà in vigore dal 1° settembre 2020. Le risorse messe a disposizione per l’abolizione del superticket ammontano a 185 milioni per il 2020. Dovrà aspettare, a quanto pare, la riforma del sistema del ticket sanitario. Dal 2020 sarà istituito anche il “Fondo per i disabili e le persone non autosufficienti”, per il quale sono stati stanziati 59 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni annui a partire dal 2022.