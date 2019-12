Il successo mediatico della serie TV The Mandalorian in Europa

Le esigenze e le abitudini degli utenti sono cambiate, così com’è cambiata rapidamente l’offerta di intrattenimento

Il potere delle piattaforme di contenuti in streaming oggi può essere misurato in base alla capacità di generare hype, tormentoni e meme, capaci di andare oltre il pubblico che usufruisce a pagamento di questo tipo di servizio. Basti pensare al fatto che Disney + dopo un solo mese di attività, legata tra l’altro al mercato di specifici Paesi come Stati Uniti, Canada e Australia, abbia già creato un vasto interesse tra le comunità di appassionati di film, serie tv e altri contenuti di intrattenimento.

Un successo mediatico senza precedenti per la nuova serie targata Lucasfilm

In Italia, così come in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, Disney + verrà lanciato a partire dal prossimo 31 marzo 2020, tuttavia il successo internazionale della serie tv The Mandalorian prodotta da Lucasfilm e legata all’universo narrativo di Guerre stellari, ha già catturato l’interesse e l’approvazione di tutti gli appassionati geek, grazie a meme, brevi videoclip pubblicati su Youtube e Facebook e una campagna virale legata al merchandising, strumento dove nessuno più della Disney si trova a proprio agio. Parlando poi dell’universo narrativo creato da George Lucas con la saga di film, cartoni animati e serie tv di Star Wars, il livello di coinvolgimento della comunità di appassionati, raggiunge livelli difficili da superare, in questo tipo di ambito.

Non è un caso se, nonostante in Europa la serie non sia ancora disponibile, il successo di uno dei personaggi più rappresentativi di questa opera, Baby Yoda, ha raggiunto tutte le classifiche attuali in termini di trend topic per il periodo di dicembre 2019. Difficile spiegare cosa ci sia dietro questo tipo di campagne virali di marketing, che in termini di coinvolgimento del pubblico non hanno grandi precedenti, escludendo forse l’universo Marvel con fumetti, cinecomics e gadget legati al merchandising. Tuttavia il successo dei prodotti, di qualsiasi tipo, legati al brand di Star Wars, oggi di proprietà della Disney, supera anche quello dei prodotti Marvel, per numero di adepti, fan, estimatori e perché no, anche dei detrattori o come oggi vengono chiamati, haters.

Processi mediatici da studiare per quanto riguarda l’offerta interattiva odierna

Un processo mediatico che lega il successo di un prodotto, prima ancora che possa essere visto e quindi fruito, come in questo caso specifico. Possiamo tracciare un parallelo, per quanto riguarda questi ultimi anni al successo ottenuto dal settore del gambling online in Italia e in molti Paesi europei, prima attraverso la pokermania e il boom del Texas Hold’Em, sia esso in versione digitale e quindi virtuale, sia per quanto riguarda lo svolgimento del gioco attraverso i canali di tipo tradizionale.

È stata una tendenza che dura da diversi anni e che ancora oggi, nella forma e nella capacità inferiore, rende il circuito di gioco online uno dei settori più virtuosi in termini di gioco e gioco d’azzardo digitale. La roulette online è tra i giochi più popolari nel 2019, a causa del fatto che oggi gli utenti preferiscono smartphone e tablet, rispetto a tutti gli altri tipi di dispositivi. Oltre il 67% degli utenti che giocano online lo fa tramite dispositivi mobili. Non solo, dato che il numero di utenti che preferiscono gli smartphone per visualizzare i video, gioca in modalità multiplayer e fa qualsiasi tipo di operazione che fino a poco tempo fa era invece legata all’uso di un computer fisso o portatile sta crescendo. Le esigenze e le abitudini degli utenti sono cambiate, così come l’offerta di intrattenimento è cambiata rapidamente. I segnali possono essere visti soprattutto attraverso le piattaforme di streaming digitale, con il grande successo ottenuto da Netflix, Prime Video, Infinity o per quanto riguarda gli appassionati di calcio e sport, con il servizio DAZN. Il presente è sempre più legato oggi come oggi a questo tipo di servizi offerti.