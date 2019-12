Come sbiancare i denti in modo efficace e risparmiando

Un trattamento che si può fare a casa o dal dentista e può risolvere l’inestetismo alla base e tornare ad aver un sorriso perfetto con denti bianchissimi

.

Un sorriso perfetto con dei denti bianchissimi è il sogno di molti. Aver paura di ridere quando si è in compagnia di amici e parenti o davanti a un flash, prima di scattare una foto, a causa del colore non proprio candido della dentatura, potrebbe essere un problema che rovina i rapporti con gli altri e la propria autostima. Un rimedio per tornare ad avere un sorriso splendente c’è: si tratta dello sbiancamento dei denti, un trattamento che si può fare a casa o dal dentista e può risolvere l’inestetismo alla base.

Sbiancamento dei denti: di che si tratta?

C’è bisogno dello sbiancamento dei denti quando si crea sul sorriso una patina che li rende ambrati, ciò è dovuto a varie cause, come l’abuso di bevande scure come il caffè oppure al fumo di sigaretta, consiste in un trattamento estetico a cui, in precedenza, ci si poteva sottoporre solo in una clinica professionale, invece attualmente è possibile farlo anche da casa, con prodotti di ottima qualità.

É importante sapere che questi sistemi agiscono schiarendo il colore naturale dei denti per questo motivo il risultato dipende sempre dalla tonalità di partenza. Inoltre occorre rendersi conto della tipologia di macchie che si hanno: se queste sono superficiali oppure più profonde, infatti ogni situazione deve essere trattata con un metodo differente.

Per avere informazioni ulteriori si più navigare in rete, un buon sito per lo sbiancamento denti deve fornire consigli riguardo ai prodotti migliori da utilizzare per ottenere un risultato soddisfacente, risparmiando.

Tutti i metodi per sbiancare i denti

I metodi per lo sbiancamento dei denti si dividono in due grandi categorie

meccanico , da scegliere quando le macchie sono esterne e circoscritte solo in alcuni punti. In questo caso la cromia delle gemme rimane invariata, si leviga solo la superficie con sostanze come polvere di pietra pomice o bicarbonato. Gli effetti si vedono subito dopo la prima seduta o applicazione;

, da scegliere quando le macchie sono esterne e circoscritte solo in alcuni punti. In questo caso la cromia delle gemme rimane invariata, si leviga solo la superficie con sostanze come polvere di pietra pomice o bicarbonato. Gli effetti si vedono subito dopo la prima seduta o applicazione; chimico, definito belaching. Bleach è un termine inglese che significa scolorire o decolorare, in questo caso si può modificare la cromia della dentatura agendo all’interno. Per far ciò si usano delle molecole di sintesi in particolare una miscela di perossido d’idrogeno e carbammide che sono in grado di depigmentare il dente. L’azione di questa pasta risulta essere efficace quando è attivata da sorgenti luminose a una determinata frequenza.

Nel caso si abbiano accumuli di placca e tartaro è sempre opportuno ricorrere a un metodo meccanico prima di intraprendere quello chimico in quanto quest’ultimo, altrimenti, potrebbe non essere efficace. Un’altra catalogazione riguardo lo sbiancamento dentale si può fare circa il luogo in cui questa avviene, quindi può essere:

professionale , il trattamento viene fatto presso uno studio dentistico da un medico in odontoiatria o da un igienista dentale. Si può ricorrere, in questa sede, sia a una pulizia dei denti che all’applicazione di molecole chimiche attivate dalla luce;

, il trattamento viene fatto presso uno studio dentistico da un medico in odontoiatria o da un igienista dentale. Si può ricorrere, in questa sede, sia a una pulizia dei denti che all’applicazione di molecole chimiche attivate dalla luce; casalingo, si svolge nella propria dimora con prodotti acquistati in farmacia, nei negozi specializzati o in rete, rispetto a quelle usate in un ambiente professionale tali sostanze sono meno concentrate quindi avranno bisogno di più tempo per fare effetto. Di solito si tratta di dentifrici o kit in grado di donare alla dentatura uno o due toni più chiari.

Modi per risparmiare sullo sbiancamento dei denti

Per risparmiare sullo sbiancamento dei denti si possono scegliere dei prodotti da utilizzare a casa senza rivolgersi a un professionista. In questo caso è fondamentale essere sicuri della qualità degli stessi quindi è bene leggere recensioni o opinioni online e controllare che gli ingredienti siano atossici per la salute dell’ uomo.

Si può provare con dentifrici a base di bicarbonato e limone, ce ne sono moltissimi in commercio anche a pochi euro. I prodotti, però, attualmente più amati e non particolarmente costosi sono quelli a base di carbone vegetale una sostanza naturale di colore nero. Per ottenere i primi risultati occorre avere costanza e attendere almeno 2 settimane.