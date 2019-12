Un bonus per l’acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare, che potrà arrivare fino a 400 euro ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato.

Un bonus per l’acquisto del latte artificiale per le mamme che non possono allattare, che potrà arrivare fino a 400 euro all’anno ed essere erogato fino al sesto mese di vita del neonato. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Sarà un decreto del ministero della Salute entro marzo a stabilire i requisiti economici per l’accesso al bonus e per quali impedimenti all’allattamento al seno (condizioni patologiche, compresi i casi di ipogalattia e agalattia).

“Le donne che per problemi patologici non riescono ad allattare non solo devono affrontare un problema di salute durante un momento particolare della loro vita, ma sono anche costrette a spendere cifre non indifferenti per il latte artificiale. Oggi, grazie all’azione del Movimento 5 Stelle, è stata sanata questa ingiustizia. È stato infatti approvato un emendamento al ddl di Bilancio che prevede un bonus annuo di 400 euro. Un aiuto concreto alle famiglie e alle neo-mamme”. Così commenta il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri l’approvazione dell’emendamento alla legge di Bilancio targata 5 Stelle. Mesi fa il Codacos denunciava invece il grande business che ruota attorno al latte in polvere e chiesto intervento NAS negli Ospedali calabresi al fine di “accertare violazioni e verificare benefit in favore di chi prescrive latte”. “Oramai sta diventando una prassi e a dar credito alle sempre più frequenti segnalazioni che riceviamo – scrive il Codacons – sono le mamme che vengono dimesse dagli Ospedali calabresi, ricevono precise disposizioni sulla marca del latte artificiale da acquistare per i loro piccoli. Addirittura abbiamo il caso di una neomamma, dimessa dopo appena 48 dal parto, cui è stato prescritto, nero su bianco, l’acquisto del latte artificiale”.