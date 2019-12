Cadavere decapitato trovato in un terreno: potrebbe essere un calabrese scomparso

Il corpo giaceva sotto un albero dal quale pendeva una corda con cui, presumibilmente, l’uomo si era impiccato qualche mese fa

TORINO – Il cadavere in stato di decomposizione e decapitato di un uomo, è stato ritrovato in un terreno di via Monviso a Volpiano, nel torinese. Il corpo giaceva sotto un albero dal quale pendeva una corda con cui, presumibilmente, l’uomo si era impiccato qualche mese fa. La testa, staccata dal corpo per via della putrefazione, è stata trovata vicino. A dare l’allarme il proprietario del fondo, che ha chiamato i carabinieri, subito sopraggiunti sul luogo insieme ai vigili del fuoco. La procura di Ivrea ha immediatamente disposto accertamenti sul corpo. Non sono stati trovati documenti.

Lo scorso mese di agosto da Volpiano era scomparso nel nulla un pensionato, Luigi Lia, 63 anni di origini calabresi precisamente del catanzarese. Il 20 agosto aveva lasciato casa e non aveva più fatto rientro. L’uomo soffriva di alcune forme depressive. Saranno gli esami a stabilire se si tratti di lui (che quindi si sarebbe suicidato) visto che al momento il corpo è irriconoscibile.

