In 27 anni la Dia ha sequestrato patrimoni per oltre 24 miliardi

Dal 1992 la Dia ha sequestrato patrimoni per oltre 24 miliardi e confische per 11 miliardi per oltre 10.500 mila persone arrestate

ROMA – “Negli ultimi due anni la Dia ha sequestrato in ambito patrimoniale preventivo 1,7 miliardi di euro e confiscato beni per 2,7 miliardi“. Lo ha detto il direttore della Direzione investigativa antimafia, Giuseppe Governale, in audizione davanti alla commissione parlamentare Antimafia. “A sequestri e confische – ha proseguito – si aggiungono i patrimoni colpiti a seguito di procedimenti penali per un totale di 840 milioni di euro di sequestri e per 45 milioni di euro di confisca”.

Nel 2018 e fino al 31 ottobre 2019 sono state 83 le proposte avanzate dal direttore della Dia, più 40 inoltrate su delega attività giudiziaria; in totale più di 120 proposte di misure di prevenzione patrimoniale avanzate nei confronti di mafiosi o di prestanome. Dal 1992 la Dia ha sequestrato patrimoni per oltre 24 miliardi e confische per 11 miliardi per oltre 10.500 mila persone arrestate.