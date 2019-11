Terremoto, decine di vittime. Soccorsi, la Misericordia di Cosenza parte per l’Albania

Almeno 13 morti, quasi 650 feriti e decine di persone ancora sotto le macerie tra i palazzi crollati. Attivata anche dall’Italia la macchina dei soccorsi per la popolazione albanese. Da Cosenza partirà una squadra della Misericordia che nel pomeriggio raggiungerà Durazzo

E’ di almeno 13 morti il bilancio provvisorio del fortissimo sisma che alle 3.54 di notte ha colpito la costa settentrionale dell’Albania, in particolare la zona di Durazzo. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano, il sisma è stato di magnitudo 6.5 ed ha avuto ipocentro a circa dieci chilometri di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. È stato avvertito anche in Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Abruzzo. I feriti al momento sono oltre 650. Alla fortissima scossa della notte ne sono seguite altre 3 violente tutte di magnitudo superiore a cinque. Ma il ministero della difesa albanese ha detto che finora si sono registrate nella zona oltre 100 scosse di assestamento. Il quadro è allarmante, ci sono case e palazzi crollati, decine di dispersi e persone ancora sotto le macerie.

In Albania squadra della Misericordia di Cosenza

La comunità internazionale si è già mobilitata per i soccorsi. Tra i Paesi che stanno mandando aiuti e quelli che hanno dato disponibilità a inviarli l’Italia, la Grecia, la Francia la Turchia, ma anche l’Ue e gli Usa. Già mobilitata la Croce Rossa. Palazzo Chigi ha disposto l’invio in Albania di un team di Protezione Civile e Vigili del Fuoco con tecnici e ingegneri. Allertati dalla centrale operativa della Misericordia una squadra di Cosenza ha immediatamente dato la propria disponibilità e partirà e nel pomeriggio per Bari dove si imbarcherà per raggiungere Durazzo. La squadra, composta da due tecnici del dipartimento nazionale e due operatori della Misericordia, faranno una prima valutazione dell’emergenza per coordinare gli aiuti che arriveranno dall’Italia.