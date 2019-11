Sanità, Speranza: “personale dalle graduatorie. Taglio liste d’attesa con i medici di famiglia”

Il ministro della Salute Roberto Speranza protagonista del forum all’Ansa ha parlato anche dell’addio ai superticket e della fine della stagione dei tagli

ROMA – Due miliardi messi a disposizione nella finanziaria e addio alla tassa più brutta, quella del superticket. Il ministro della Salute ha affrontato diversi punti nel corso del forum all’ANSA ribadendo ad esempio, quale segnale forte per abbattere la precarietà nel settore sanitario, l’immissione di nuovo personale usando le graduatorie vigenti: “Spero che in legge di bilancio si possano dare segnali chiari in merito al superamento della carenza dei medici e pianificare le politiche sanitarie nei prossimi tre anni. Il meccanismo della spesa sanitaria oggi non è più idoneo”. Roberto Speranza interviene anche sui “tetti di spesa fermi e i silos che non comunicano tra di loro. Il tetto del personale è fermo al 2004.

Va superato il modello di spesa per tetti, è in corso il confronto con le regioni”. Il ministro è convinto che si debbano aumentare le borse di studio per superare l’imbuto formativo dei laureati in medicina per i corsi di specializzazione. Speranza si augura che queste condizioni si trovino. L’idea di utilizzate gli specializzandi nelle strutture è una idea interessante.

Le misure per i medici di famiglia per abbattere le liste d’attesa

“Le liste di attesa sono una questione enorme e hanno lo stesso effetto di diga al servizio sanitario nazionale. I fondi per portare la strumentazione diagnostica negli studi dei medici di famiglia servirà a migliorare la situazione permettendo di fare piccole ecografia, verifiche dell’apparato respiratorio e altro che farà da filtro al pronto soccorso. Oggi abbiamo scritto una norma per avere nel più breve tempo possibile questa strumentazione”.