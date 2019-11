Ferrovie dello Stato, pronte 15000 nuove assunzioni. 400 entro fine anno

Ferrovie dello Stato continua ad assumere. Saranno 400 le nuove assunzioni in Trenitalia entro il 31 dicembre 2019 su tutto il territorio nazionale e riguarderanno personale a bordo dei treni, addetti alla manutenzione e agenti di vendita e assistenza

Dopo il concorso che a breve sarà pubblicato dall’Inps e dallAgenzia delle Entrate, con quasi 8.000 posti di lavoro, una nuova opportunità arriva dalle Ferrovie dello Stato che ha comunicato che entro il 31 dicembre provvederà in tutta Italia ad assumere 400 nuovi lavoratori in Trenitalia. I nuovi arrivi si aggiungeranno alle 1750 assunzioni già avvenute in Trenitalia dall’inizio del 2019 e porteranno a oltre 4mila il numero dei giovani assunti dalle società del Gruppo nell’anno in corso. Si tratta di un ulteriore e importante passo verso uno dei più sfidanti obiettivi del piano d’impresa 2019-2023 del Gruppo FS Italiane, che prevede ben 15mila assunzioni dirette in cinque anni. Per quanto riguarda i 400 posti di lavoro 293 unità saranno impiegate a borde dei treni, 66 saranno addetti alla manutenzione dei mezzi e 41 nel settore commerciale, tra vendita e assistenza.

Come candidarsi

Per sperare di rientrare nei 400 posti bisogna inviare la propria candidatura spontanea alla società del Gruppo FS. Importante è tenere sempre sotto controllo la pagina «careers» del sito di Trenitalia in cui vengono pubblicate le offerte di lavoro. Tutti gli interessati possono inviare online il proprio curriculum vitae procedendo alla candidatura spontanea. Basta andare sulla pagina web delle Ferrovie dello Stato, e procedere all’inserimento del currulum utilizzando la pagina“candidatura spontanea” Qui si procede alla compilazione e registrazione del form con i dati anagrafici, le esperienze lavorative e formative aggiornate. Tenitalia, in caso di necessità, procede allo screening dei curricula aggiornati, come potrebbe accadere per le 400 assunzioni che si attendono per fine anno.