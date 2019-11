Annunciati al Senato circa 230 emendamenti alla Manovra da parte di Italia Viva “stop immediato a quota 100 e abolizione totale delle microtasse. Sono 800 invece quelli presentati dal Pd

.

Dopi i 400 del Movimento 5 Stelle, sono quasi 230 gli emendamenti alla manovra presentati invece da Italia Viva di Matteo Renzi. “Noi di Italia Viva diciamo due no, a quota 100 e alle tasse e tanti sì: ai giovani, alle famiglie, al lavoro, alla sfida della sicurezza ambientale, all’equità sociale, allo sviluppo economico. Siamo per la parità delle generazioni oltre che di genere”. Così i capigruppo di Iv Maria Elena Boschi e Davide Faraone annunciano i circa 230 emendamenti alla manovra al Senato. “La nostra principale “ossessione è il no Tax”. Gli emendamenti propongono l’abolizione totale delle microtasse (plastic, sugar, auto aziendali ecc…).

Italia Viva si presenta a Cosenza

Sabato 23 novembre 2019, a partire dalle ore 17.00, presso il Cinema Modernissimo di Cosenza, in Corso Mazzini n 48 – si terrà un evento pubblico di presentazione del progetto politico alla cittadinanza. Saranno presenti Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva, nonché Stefania Covello, Ernesto Magorno e Silvia Vono.

Dal Pd 900 emendamenti

Ma il record spetta invece al Pd che ne ha depositato in commissione Bilancio al Senato circa 900 emendamenti alla legge di bilancio. Un emendamento a prima firma di Andrea Marcucci prevede infatti che l’imposta sulla sugar tax sia ridotta da 10 a 8 euro a ettolitro e da 0,25 euro a 0,20 euro per chilogrammo, per i prodotti da diluire. Inoltre si chiede di far slittare l’imposta al primo febbraio.Una plastic tax da 0,80 euro al chilo invece che da un euro e che esclude prodotti realizzati con materiale riciclato.